Lo studio della discordia. Coalizione Civica e il traffico: "Sostituiamo le rotonde". Bonvicini: "Che banalità"

La campagna elettorale si infiamma sulla mobilità. Lo studio su come risolvere il traffico cittadino presentato da Coalizione Civica accende tutti gli schieramenti. L’analisi – esposta da Vittorio Spagni, candidato a supporto di Fabrizio Aguzzoli e curata dal fisico Fabio Ferrari – verte su alcune considerazioni riguardo alle politiche dell’Amministrazione: "Negli ultimi decenni Reggio ha concentrato le molte risorse allo scopo di disincentivare l’uso dell’auto privata in favore di una mobilità alternativa, ma i dati attuali mostrano che il trasporto pubblico e la bicicletta sono difficilmente compatibili coi ritmi della vita media quotidiana, specie per gli spostamenti pari o superiori a 10 km". Da qui la proposta: "Sostituire l’attuale sistema di rotonde lungo la rete tangenziale di scorrimento che collega il sud e il nord della città con svincoli, senza perciò richiedere nuovo consumo di suolo. Secondo i calcoli presentati, questi permetterebbero di mantenere costante la velocità dei veicoli, evitando rallentamenti ed ingorghi in corrispondenza delle intersezioni stradali. I costi? Basterebbero circa 72 milioni di euro. Per fare un paragone, il prolungamento di 6 km della tangenziale nord attualmente in fase di completamento avrà un costo di circa 190 milioni di euro".

Uno studio che ha fatto insorgere l’assessora Carlotta Bonvicini, ricandidata per Europa Verde. "Leggo di un sedicente studio sul traffico cittadino sviluppato per la campagna elettorale di una lista civica. Sembra scritto nel 1975. Banalizza il problema della sicurezza stradale buttando all’aria decenni di letteratura sulla mobilità urbana; non contempla l’uso e la diffusione sempre più crescente delle bici a pedalata assistita e sostiene che per contrastare l’inquinamento occorra fluidificare il traffico anziché ridurlo, teorizzando 72 milioni di euro di investimenti in viadotti e sovrappassi; non considera minimamente i sistemi di sharing e condivisione dei mezzi come servizi integrati al trasporto pubblico locale (che è la direzione in cui tutto il mondo sta andando) e non parla minimamente di sosta. Suggerisco di lasciare le soluzioni “semplici e di buonsenso” per le discussioni al bar e di pretendere un livello un po’ più alto nel confronto fra chi si candida ad amministrare una città di 170mila abitanti".

La controreplica di Coalizione Civica non si fa attendere: "Ci dispiace prendere atto delle sue parole denigratorie senza argomentazioni puntuali. Se non avesse letto solo le slide, si sarebbe accorta di quanto siano profonde e tecniche le riflessioni dello studio. Basta ideologia, cara Bonvicini...".

Mentre il candidato sindaco di centrodestra Giovanni Tarquini si inserisce nel dibattito commentando una proposta lanciata dal competitor Marco Massari nell’incontro a Unindustria di venerdì scorso: "Fa piacere rilevare che Massari abbia manifestato pubblicamente le evidenti criticità causate dal traffico in entrata e uscita dalla città. Conveniamo con lui che l’esperienza di un ‘mobility manager’ qualificato e competente porterebbe sicuro beneficio alla razionalizzazione del traffico e al miglioramento della viabilità".

Daniele Petrone