Lo svizzero accende la manovra. Marras, la solita intelligenza

MOTTA 6. Il tiro di Lapadula è molto angolato (palo-gol), ma non è velocissimo. Poteva fare qualcosa di più? Il dubbio resta. Un bel riflesso sulla punizione di Esposito all’88’ che salva il risultato.

LIBUTTI 6. Diligente come al solito, non va quasi mai in sofferenza e si propone anche in fase offensiva.

PAPETTI 6. Un po’ troppo morbido in occasione del gol di Lapadula, ma nel complesso non sfigura e non era facile soprattutto contro i giganti dello Spezia.

BONETTI 6. Applicato e ordinato, fa ampiamente il suo e non commette sbavature.

ROVER 5. Sul gol che apre l’incontro rinvia corto sui piedi di Kouda che poi crossa per Lapadula che infila Motta. Sostituito all’intervallo (dal 1’ s.t. GIRMA 7,5: Lo svizzero entra e fa espellere Hristov per fallo da ultimo uomo, poi disegna il gol che vale il pareggio e accende tutta la manovra in maniera spettacolare)

REINHART 6. Nel primo tempo è uno dei pochi ad elevarsi dalla mediocrità generale, ma alla lunga sente ovviamente la fatica e non può essere super brillante. Resta un riferimento (dal 38’ s.t. Mendicino, senza valutazione).

CHARLYS 6,5. Prima da titolare per il carioca di proprietà del Verona che mette fisico e qualche bella progressione al servizio della squadra. Sfortunatissimo in occasione del palo, ma dimostra di avere stoffa (dal 38’ del secondo tempo Tavsan s.v.)

BOZZOLAN 5,5. Dionigi gli dà fiducia dal primo minuto per la seconda gara consecutiva, ma lui va a intermittenza. Sul gol del vantaggio dello Spezia sembra battezzarla fuori dallo specchio e invece la palla s’infila all’angolino. Avrà tempo e modo di rifarsi (dal 27’ s.t. TRIPALDELLI 6. Debutto tutto sommato promettente a livello di personalità).

MARRAS 7. Non è al meglio per il problema al polpaccio, ma Dionigi non può rinunciare alla sua intelligenza tattica. Fa le due fasi al meglio delle proprie possibilità e sbroglia più di una situazione complicata. Nella ripresa viene spostato sulla destra e spacca in due la gara (dal 45’ s.t. Lambourde s.v.)

PORTANOVA 6,5. A supporto di Novakovich, spazia per il campo come un tergicristallo, si spolmona e offre a Charlys un cioccolatino che si stampa sul palo. Lotta sempre come un leone.

NOVAKOVICH 6. Non è facile fare il centravanti della Reggiana in serate del genere, primo tempo opaco a dir poco complicato, si riscatta nella ripresa con l’assist per il gol di Girma.

Francesco Pioppi