Lo tsunami Superbonus: "Opere rimaste a metà in oltre 50 palazzine. Famiglie in difficoltà"

Niente proroga del Superbonus nel 2024, restano solo alcune tutele per i redditi più bassi e per chi non ha finito le opere edilizie entro l’anno 2023. Centinaia di famiglie reggiane tuttavia si trovano nell’impossibilità di pagare enormi spese non previste per concludere lavori già iniziati; avanza uno tsunami di contenziosi tra inquilini, amministratori condominiali e imprese.

La bolla della maxi-detrazione del 110% è esplosa: "Dopo che il Governo ha cancellato l’agevolazione fiscale, secondo le nostre rilevazioni c’è un 20% di cantieri non completati. Sui proprietari restano le macerie del Superbonus: aliquote in decalage al 70%, prezzi alti delle opere da finire, mancanza di materie prime", sentenzia l’avvocato Annamaria Terenziani, presidente regionale e della delegazione di Reggio di Confedilizia.

La speranza ora è che si raffreddino i prezzi, che si facciano davvero interventi dove è necessario anche se da questo mese la detrazione scende al 70% senza accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

I DATI

Il sindacato dei proprietari di immobili vanta circa 2.500 associati – fisici, ma per lo più collettivi come i condomini – in tutta la nostra provincia.

"Stiamo raccogliendo i dati dagli amministratori di numerose unità immobiliari, la situazione emerge di giorno in giorno. Un quadro più chiaro si avrà a fine mese, ma quando i Comuni potranno conteggiare tutte le CilaS: alcune sono state presentate con ritardo perché le imprese edili hanno incontrato difficoltà sulla cessione del credito oppure nell’approvvigionamento dei materiali… C’è comunque una grande difficoltà da parte di molti soggetti".

Nel reggiano sono interessati non meno di 50 condomini, centinaia di nuclei familiari. Il provvedimento del Governo Meloni, spiega Terenziani, "ha messo al sicuro le famiglie con Isee sotto i 15mila euro e le opere certificate al 31 dicembre, ma numerosi cantieri già iniziati sono rimasti fuori. Parliamo, in alcuni complessi condominiali, di lavori per 4-5milioni euro. È vero che coloro che sono rimasti a metà delle opere si ritroveranno con un immobile nuovo, con una efficienza energetica elevata. Ma ci sono inquilini che avevano già difficoltà a pagare l’ordinario: ora avranno un grande peso economico da sopportare, e non tutti sono in grado".

Veniamo da un periodo di distorsioni di mercato, in cui il polistirolo o i ponteggi costavano come l’oro: "Chi ha pagato, lo ha fatto sempre con prezzi da massimali, gonfiati dal Superbonus che regalava denaro per ristrutturare. Parliamo di normali cantieri dove non si utilizzano i prodotti più performanti. Chi si ritrova a dover finire cantieri già iniziati si scontra con prezzi alle stelle, almeno il doppio del periodo pre-Covid. Ma per fortuna la bolla si sgonfierà, i cantieri diminuiranno e si rientrerà a costi regolari".

Restano altri strumenti, come l’Eco-Bonus ed il Sisma-bonus: "Qui restano inalterate le percentuali di sconto. Qui bisognerà puntare per preservare e riqualificare il parco immobiliare del nostro territorio", aggiunge la presidente.

I CONTENZIOSI

Terenziani descrive una situazione di condomini, a volte costituiti da più palazzine, dove i cantieri non sono nemmeno partiti ma in cui gli inquilini si ritrovano con spese tecniche da pagare, esborsi superiori al previsto da affrontare: "Stanno venendo fuori come funghi, chiamano quotidianamente sempre più soggetti. Ricevono dai tecnici il conto delle prestazioni svolte (computi metrici, analisi, progetti esecutivi, ecc), che vanno comunque pagate anche se il cantiere non è partito perché il contratto non ha trovato più i fondi, banche che finanziassero la cessione del credito. Si cercheranno delle transazioni, ma si parla di centinaia di migliaia di euro". E poi c’è l’incognita dei possibili contenziosi: "In molti casi si chiede perché davanti alla decisione annunciata dal Governo di eliminare il Superbonus, non si sia deciso di bloccare le procedure. Bisognerà capire perché le assemblee condominiali o gli amministratori o i tecnici siano andati avanti quando si sapeva che si sarebbe finiti su un binario morto". Bisognerà perciò "esaminare caso per caso se ci siano state responsabilità, e quindi se è possibile recuperare almeno in parte il danno provocato dalla mancata realizzazione delle opere".

IL DANNO PER LE IMPRESE

In previsione delle ristrutturazioni al 110%, "molte imprese si sono approvvigionate di materie prime ed ora hanno problemi liquidità. La cessione del credito ha inoltre imposto ai costruttori di anticipare la liquidità senza ricevere il ritorno da parte dei general contractor, dalle banche. È un trend generale in tutta l’Emilia-Romagna". Gli istituti di credito "non accettavano più la cessione del credito da oltre un anno, negli negli ultimi mesi chi lo faceva applicava il 70-80%; da agosto in poi quasi più nessuno". I segnali erano evidenti, ma c’è chi li ha ignorati.

LE RICHIESTE

Il sindacato dei proprietari ha chiesto al Governo "un prolungamento di qualche mese del Superbonus per consentire ai cantieri avviati di finire senza ricadere sotto il 70%. L’idea di dare respiro per qualche altro mese non è stato accettata – spiega l’avvocato – C’è stata una fortissima avversione: allo Stato il superbonus è costato 150 miliardi di euro, ma ne ha davvero beneficiato una piccolissima fetta di condomini: il 2%. Lo Stato ha sostenuto una spesa enorme a forte di un beneficio contenuto. Per fortuna i redditi più bassi ne beneficeranno ancora".

LA BOLLA

Già il Bonus facciate aveva gonfiato la bolla: anche i prezzi del cemento armato per il ripristino di balconi e frontalini erano decuplicati… "È stata la fonte di maggior illusione e maggiori frodi – spiega Terenziani – Non c’erano massimali e controlli sull’effettiva esecuzione delle opere. Con il 110% tutti erano partiti per inserire tutto nelle opere: per aumentare i massimali, i costi erano aumentati proporzionalmente; il sistema si rischiava di esplodere. E ora ci ritroviamo qui...".