"Lo uccise col coltello dal varco nell’uscio"

La Procura ha chiuso le indagini preliminari sull’omicidio avvenuto il 7 giugno 2024 a Bibbiano, quando venne ucciso Iliryan Minaj, muratore albanese di 62 anni. Figura indagato per omicidio Riccardo Stefani, 41enne che abitava in paese e ora è sottoposto alla custodia cautelare nel carcere di Modena.

Nella ricostruzione del pubblico ministero Isabella Chiesi - titolare che ha coordinato gli accertamenti dei carabinieri - contenuta nell’avviso 415 bis sottoscritto anche dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, si descrive la presunta dinamica dei fatti che avrebbe portato alla morte violenta del 62enne. Quel giorno Minaj voleva andare a far visita alla nipote e stava andando dal proprio condominio in via Venturi 99 verso via quello di via Fratelli Corradini 6 - dove avvenne l’omicidio - passando nello spazio verde sottostante la finestra del 41enne. Stefani lo avrebbe "infastidito e provocato" lanciando a Minaj un vaso di plastica contenente una piantina, e lo avrebbe insultato: "Albanesi di m" e "Ti faccio vedere io come ci si comporta in Italia".

Il 62enne salì al pianerottolo dell’abitazione di Stefani: quest’ultimo "gli sferrò dall’alto al basso un fendente al volto con un coltello da disosso dalla lama acuminata e affilata della lunghezza di ben 13 centimetri, provocandogli una ferita sulle labbra che sanguinò copiosamente, e chiuse la porta dell’appartamento".

Poi, secondo la Procura, Minaj, "in preda alla collera, seppur disarmato, reagì": il 62enne "provocò col piede destro uno squarcio alla porta, all’altezza di un metro da terra". Attraverso il buco, mentre continuava la colluttazione, Minaj, "semiproteso in avanti e affacciato a quel varco, fu colpito all’emitorace sinistro dal coltello, agito di punta e taglio da Stefani".

La ferita si rivelò letale, trapassando la gabbia toracica, trafiggendo il cuore e colpendo anche il polmone.

Per Stefani si ravvisa la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale: risulta avesse problemi di droga e alcol, oltre ad aver manifestato disagi psichici, e a essere denunciato più volte dalla madre per maltrattamenti in famiglia. L’avviso di fine indagini, per l’ipotesi di omicidio, è datato 15 aprile: ora l’indagato, difeso dagli avvocati Helmut Bartolini e Stefano Germini, ha venti giorni di tempo per depositare documenti e chiedere di sottoporsi a interrogatorio, prima che il pm proceda alla richiesta di rinvio a giudizio. La vittima ha lasciato la figlia Giulia Minaj che insieme alla madre Natasha Bylykbashi si è rivolta all’avvocato Nino Giordano Ruffini.