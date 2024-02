Lo vedono riverso su una panchina: soccorso un 50enne

Un passante ha dato l’allarme ai soccorsi, l’altra sera in centro a Rolo, dove era stato notato un uomo in stato di choc, riverso su una panchina nei pressi della stazione ferroviaria del paese. Di fronte alla possibile emergenza, è stata immediata la mobilitazione degli operatori della Croce rossa, arrivati con l’ambulanza dalla vicina sede di Fabbrico, insieme al personale dell’autoinfermieristica di Correggio. Dopo le prime cure, l’uomo – un cinquantenne di origine straniera forse sotto effetto di un’abbondante consumo di alcolici – ha dato dei segni di ripresa, ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per essere sottoposto alla necessaria assistenza sanitaria. La zona della stazione ferroviaria di Rolo è da tempo teatro di situazione di degrado con presenza di stranieri senza fissa dimora, consumatori di droga, persone in stato di ebbrezza alcolica, fino ai recenti episodi di vandalismo ai danni di attrezzature della stessa stazione, in particolare la macchina obliteratrice e la sala d’aspetto, con l’aggiunta di liti, risse, fino a furti vari di biciclette e di altri oggetti.