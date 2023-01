"Lo zaino dell’artista" Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per l’evento in programma sabato 21 gennaio alla Sala Girasole di Fosdondo di Correggio, promossa dall’associazione "Lo zaino dell’artista" con cena a menù fisso dalle 20 (tel. 0522-692822), alle 21,30 Elena Carminati presenta "Language Nights Correggio", serate di conversazione in lingue straniere, alle 22 il concerto Flexus cantano Gaber, con un tributo a Giorgio Gaber. La manifestazione rientra nella tredicesima edizione della rassegna musical-culturale "Uno zaino per amico".