Lo ’Zaino dell’artista’ dona libri e giochi Aiuteranno i bimbi della neuropsichiatria

L’associazione di volontariato ‘Lo zaino dell’artista’ ha regalato al servizio di neuropsichiatria infantile (Npia) del distretto di Scandiano diversi libri e giochi, materiali preziosi all’attività riabilitativa. Il servizio di Npia si occupa di diagnosi e riabilitazione in età evolutiva. Il gioco rappresenta per il bambino l’azione creativa ed evolutiva per eccellenza, la spinta alla conoscenza del mondo e di sé, la possibilità di modificare l’ambiente e di modificarsi. L’obiettivo della riabilitazione è proprio la promozione della capacità di agire del bambino. Il mezzo privilegiato per accedere al ‘mondo’ del bambino è proprio il gioco. A seguito della pandemia da Covid 19, molti dei giochi presenti al servizio di Npia, veri e propri ‘strumenti per eccellenza’, sono stati rovinati dalla massiccia e continua sterilizzazione che si è associata all’usura. "Per questo – dice la dottoressa Loretta Bertani, responsabile del servizio – siamo profondamente grati all’associazione di volontariato che ci ha donato diverse tipologie di giochi, idonei a tutte le età: da giochi senso-motori e causa-effetto, a materiali esplorativi, a giochi simbolici e combinatori nonché libri a supporto dell’attività riabilitativa. A nome di tutti i nostri piccoli pazienti e degli operatori grazie di cuore".

m. b.