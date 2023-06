Lo Zoo di 105 a Rondinara per gli alluvionati

Dissacranti e sempre sopra le righe, ma dal cuore d’oro quando si tratta di solidarietà. Martedì prossimo alle 20,30, il mitico Zoo di 105 organizza una cena spettacolo all’agriturismo "Al Colle" (conosciuto anche come "Collequercia") di Rondinara di Scandiano per raccogliere fondi in favore delle popolazioni alluvionate della Romagna. I deejay della storica radio daranno vita ad uno show con tanto di asta di beneficenza di cimeli introvabili del programma e dei singoli della più longeva e ascoltata trasmissione radiofonica.

Ad annunciarlo ieri è stato proprio uno dei protagonisti della radio ossia Paolo Noise (reduce tra l’altro dall’esperienza al reality show L’Isola dei Famosi) con un video girato sul Monte Vangelo delle Tre Croci a Scandiano, in compagnia della moglie scandianese Stefania Caroli (i due si sono sposati nel 2018 in Pianderna). "Sono alle Tre Croci! Da quando ho sposato una reggiana ho preso le abitudini di questo bellissimo comprensorio. Vi aspettiamo numerosi, vogliamo fare qualcosa tutti insieme per aiutare gli abitanti dell’altrettanto splendida Romagna", ha detto nel video di lancio.

Con Noise ci saranno Fabio Alisei, Jonny Mele, Wender, Pippo Palmieri e Valerio Airò. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e costano 50 eur0, prezzo che include la cena. Tutto il ricavato sarà devoluto alle popolazioni romagnole vittime della recente alluvione.

dan. p.