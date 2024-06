L’obiettivo è trattenere Black. Galloway, crescono le incertezze

Il ‘basket mercato’ inizia ad entrare nel vivo con alcuni colpi degni di nota. Reggio lavora alla conferma di Tarik Black (foto) che sarebbe, di fatto, il primo grande ‘botto’ dei biancorossi. La settimana prossima potrebbe arrivare la fumata bianca, mentre per Galloway ci sono più difficoltà: non sarà decisiva solo volontà del cecchino, ma anche la compatibilità con il nuovo playmaker che avrà la ‘priorità’ su ogni discorso.

Galloway è infatti un tiratore di primo livello, ma la Unahotels è andata spesso in difficoltà per la scarsa fisicità dei propri esterni: Coldebella potrebbe quindi fare scelte diverse.

Per l’estensione di Vitali - che ha lasciato il ritiro della Nazionale al pari di Grant e non parteciperà al preolimpico – è solo questione di giorni. Nel frattempo fa notizia l’addio di Milano a Melli. Le strade si separano per divergenze economiche - dopo la fine del decreto crescita l’offerta dell’Olimpia era al ribasso – ma anche tecniche. Per lui restava un ruolo da ‘5’ da condividere col neoacquisto Nebo (ex Maccabi) mentre da ‘4’ ci sono già Mirotic e LeDay.

Non ultimo il rapporto con Messina: mai decollato.

Per il golden boy reggiano si prospetta un ritorno al Fenerbahce, ma anche il Partizan del maestro Obradovic e il Real sono alla finestra. Di sicuro andrà in un club che potrà fargli coronare il sogno di vincere l’Eurolega.

Spissu – mai realmente nei radar biancorossi - si è accasato a Saragozza, con la Reyer che nel ruolo si è già garantita un top player come Tyler Ennis (ex Napoli).

Francesco Pioppi