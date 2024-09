Locali nel mirino. Due tentativi di scasso nel giro di cinque giorni: "Danni a catena"

Due tentativi di scasso in meno di una settimana in viale Simonazzi: il primo episodio è avvenuto attorno alle due di notte di sabato 21 agosto scorso, quando qualcuno si è avvicinato al ristorante ‘Osteria del liffo’ e ha forzato l’ingresso per compiere un furto. A raccontarlo è il titolare, Maurizio Morotti. L’impresa non è andata a buon fine perché "l’allarme interno dell’attività è entrato immediatamente in funzione" e chi stava entrando si è dato alla fuga, ma la porta è stata danneggiata. Una scena analoga si è verificata cinque giorni dopo, all’una di notte di giovedì 26 agosto, ai danni della gelateria ‘Capolinea’, locale adiacente: quest’ultima era però dotata di telecamere ed è stato ripreso un giovane che si era tolto la maglietta e l’aveva usata per coprirsi il volto. Armato di punteruolo, l’uomo ha cercato di scassinare la porta per introdursi nel locale, ma non riuscendoci si è innervosito e si è sfogato colpendo due volte il vetro con la sua arma, danneggiandolo. Poi rivolto all’Osteria del liffo e ha sconquassato anche quella porta. L’allarme è scattato subito e il ragazzo è scappato, evitando l’arrivo delle forze dell’ordine. La zona è "di solito molto tranquilla, recentemente però si sono spesso verificati simili episodi di probabili balordi che alla fine provocano solo inutili danni", spiega Morotti.