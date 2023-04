L’occupazione perde colpi

Nel 2022 Reggio ha registrato un -4% per quanto riguarda il tasso di occupazione: il risultato peggiore dell’intera regione. È quanto emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, che in vista della Festa dei lavoratori, ha effettuato un focus sui dati dell’occupazione nel territorio reggiano. Rispetto al 2021, nel 2022 il dato si è leggermente assottigliato, restando pur sempre però in territorio negativo (-1,4%). Per quanto riguarda l’analisi settoriale, Reggio mostra una crescita soltanto per quanto riguarda il comparto Costruzioni (+7,9% rispetto al 2019), ma registra dati negativi sia nel settore manifatturiero esteso (-4,4%), sia nei servizi (-4,7%).

A destare preoccupazione è anche il dato relativo al lavoro autonomo: rispetto al 2019, Reggio è la seconda provincia, dietro solo a Parma, con la riduzione più consistente, -14,4%..