L’oculista De Simone premiato a Berlino

È il dottor Luca De Simone, medico oculista dell’Immunologia Oculare del Santa Maria Nuova, a portarsi a casa il premio “Best Free Paper Presentation”, consegnatogli a settembre in occasione del congresso dell’International Ocular Inflammation Society (Iois) a Berlino. Tra i numerosi progetti presentati, la presentazione dal titolo “Supportive role of anterior segment optical coherence tomography in uveitis-glaucoma-hyphema syndrome” è stata premiata per l’elemento di novità introdotto nel campo diagnostico strumentale delle patologie infiammatorie oculari, con un focus su una condizione infiammatoria rara secondaria all’intervento chirurgico di cataratta e causata dal contatto accidentale tra la lente intraoculare (impiantata durante l’intervento) e l’iride. Tale sindrome, se non diagnosticata e trattata tempestivamente, può causare cecità irreversibile.

Altri studi sono stati presentati dalle dottoressa Stefania Croci ed Elena Bolletta. Sono stati inoltre esposti i risultati di un approccio di Intelligenza Artificiale alle immagini ricavate da Oct (tomografia ottica computerizzata) del segmento anteriore, grazie alla collaborazione con la Fisica Medica dell’Ausl diretta dal dottor Mauro Iori.