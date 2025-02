L’odissea del blackout telefonico: "A Casina anziani tagliati fuori"

Non serve l’intelligenza artificiale per ripristinare la linee telefoniche, occorre la forza fisica dell’uomo per mettere i pali e collegarli col cavo del telefono, come è sempre stato fatto fino a ieri. Sarà colpa della burocrazia delle grandi corporation che si disinteressano delle piccole comunità, dei borghi nascosti nelle valli appenniniche che pochi abitanti riescono a mantenere vivi e attraenti. E’ inconcepibile che gli abitanti di Banzola di Casina siano nell’impossibilità di utilizzo del telefono fisso per guasti alla linea e alle continue sollecitazioni degli utenti.

Fra gli utenti di Banzola c’è anche l’imprenditore agricolo Mauro Bigi che per sua esperienza conosce molto bene questi disservizi, avendo fatto per 10 anni il sindaco a Vezzano sul Crosto. "Dal 16 ottobre ad oggi, 120 giorni senza linea telefonica è una cosa incomprensibile – afferma l’ex sindaco Bigi –, già è un disservizio per chiunque, soprattutto per le persone anziane, come i miei genitori ultraottantenni. Ancora peggio per noi che abbiamo l’azienda agricola con vendita su prenotazione telefonica e pagamento tramite bancomat. I nostri clienti da sempre conoscono quel numero. Fra l’altro con Tim se si passa da privato ad impresa bisogna cambiare numero. Il problema non è solamente tecnico con la centralina che non funziona e la linea aerea vetusta, anche burocratico per cittadini".

L’imprenditore Mauro Bigi ricorda che fin dall’inizio dell’interruzione della linea fissa aveva chiesto il trasferimento di chiamata su un cellulare dei genitori. "Dopo l’articolo apparso sui giornali un mese fa, mi hanno chiamato dicendomi che avrebbero fatto il trasferimento, avvenuto entro le 24 ore, un successo. Il tema vero non è tanto il guasto tecnico, ma il passaggio dei servizi pubblici a gestori privati, che forniscono il servizio solo se conviene, avendo come obiettivo il profitto".

Settimo Baisi