L’odissea di Rinaldo: "Impossibile fermarsi"

Sulla questione rovente del piano parcheggi che coinvolgerà a giorni le strutture sanitarie del comune reggiano interviene anche il coordinamento cittadino di Forza Italia che si dice contrario alla filosofia che ispirato le nuove regole.

L’introduzione delle strisce blu presso l’ospedale rappresenta una scelta sbagliata che penalizza i cittadini più fragili. Non dimentichiamo che nel 2019, l’allora presidente Bonaccini, si impegnava pubblicamente a studiare una soluzione tecnologica per consentire a chi va in ospedale di non pagare il parcheggio, promettendo di collegare l’impegnativa medica con la possibilità di sosta gratuita. Dov’è finita questa promessa? La ’soluzione tecnologica’ tanto decantata si è trasformata in parcometri che colpiscono chi soffre. Le due ore gratuite rappresentano certamente un miglioramento rispetto al pagamento immediato, ma rimangono insufficienti a garantire un servizio adeguato ai cittadini. Visite specialistiche, esami diagnostici complessi e terapie ambulatoriali richiedono tempi ben superiori, spesso imprevedibili. I pazienti cronici, costretti a controlli frequenti, dovranno sostenere costi ricorrenti significativi, proprio quando sono già provati dalla malattia. Riconosciamo l’esigenza di ottimizzare la rotazione dei parcheggi, ma serve una soluzione diversa, che metta al centro la dignità delle persone.

Queste le proposte degli azzurri: "Mantenimento della gratuità con limite di quattro ore rinnovabili, gestito con gli stessi sistemi automatici di lettura targhe già utilizzati per le emergenze, e riorganizzazione intelligente con aree dedicate per pazienti, visitatori, personale ed emergenze. Chiediamo di sospendere l’attivazione delle strisce blu e aprire un confronto costruttivo".

Vengono quindi illustrati alcuni dati: "Su 428 posti che prima erano completamente gratuiti, ben 242 diventeranno a pagamento da subito, mentre solo 186 manterranno la parziale gratuità di appena due ore. Gli stalli sono comparsi anche in via Murri, marcando 186 posti che finora erano gratuiti. La situazione è ancora più grave per altri 205 stalli in piazzale Berengario, finora gratuiti – argomentano i vertici ’azzurri’ reggiani Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco –. Qui non varrà nemmeno la franchigia delle due ore: diventeranno immediatamente a pagamento. Stesso destino per i 37 posti nel cortile ex Spallanzani. La regolamentazione procede inoltre senza una segnaletica completa: mancano le indicazioni necessarie e le colonnine sono sporadiche".

In chiusura, gli esponenti di Forza Italia pongono a loro volta l’accento sugli episodi che avvengono quotidianamente nei dintorni dell’ospedale.

"Persiste anche il problema dei controlli contro richieste di denaro illegali nelle aree limitrofe, da parte di soggetti che spesso assumono atteggiamenti intimidatori verso chi non cede alle loro pretese, esponendo i cittadini ad una doppia pressione quando sono già in difficoltà", concludono.

Elisabetta Grassi