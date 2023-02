L’odissea di Sabrina "A Guastalla zero affitti Faccio l’autostop da Novellara e ritorno"

di Antonio Lecci

Ogni giorno in autostop per recarsi al lavoro e ritornare al suo alloggio. Sabrina Carullo, 47 anni, operatrice scolastica in un istituto a Guastalla, è costretta a questo tipo di quotidiano spostamento a causa dell’impossibilità di trovare una stanza in affitto o in coabitazione vicino alla scuola, a cui si aggiungono pure le mancate coincidenze tra gli orari del trasporto pubblico e gli orari di lavoro, che spesso non combaciano tra loro.

Dunque, per evitare lunghe "inoperose" attese, Sabrina ha scelto il sistema dell’autostop, utilizzando un cartello di cartone per indicare la sua destinazione: le scuole di Guastalla all’andata e Novellara per il ritorno: 12 km a tratta.

"Il problema dell’alloggio è davvero molto grave – racconta Sabrina Carullo – in quanto non si trovano stanze a disposizione per coloro che arrivano qui per lavoro. Ho avuto esperienza anche a Reggio, ma pure in città è impossibile trovare una stanza, in quanto gli spazi disponibili vengono riservati soprattutto agli studenti. Più volte mi sono sentita rifiutare la domanda perché ho… più di 35 anni. E noi come facciamo? Pur di lavorare dobbiamo dormire sotto i ponti?".

Attualmente ha trovato una sistemazione provvisoria a Novellara: "E’ uno spazio di servizio senza riscaldamento, in una stanza che praticamente ho sistemato personalmente, riparando e imbiancando la parete. Non ho neppure bisogno degli arredi, in quanto i mobili li ho a disposizione. Riesco ad arrangiarmi con poco. Ma trovare stanze è davvero difficile. Ci sarebbe bisogno di persone comprensibili, delle "anime buone", che non abbiano solo il desiderio di guadagnare alle spalle di persone che cercano un posto per dormire in un luogo dove devono lavorare. Non è possibile sentirsi chiedere 5-600 euro per una stanza con servizi igienici".

Sabrina spera di poter trovare al più presto una stanza in cui poter alloggiare nei periodi in cui dovrà lavorare a Guastalla. E continua a utilizzare il trasporto con autostop anche per evitare la lunga camminata a piedi dall’abitazione fino alla stazione e viceversa: "Grazie ad ’anime pie’ conosciute in questi mesi – aggiunge – riesco a trovare sempre un passaggio, arrivando pure in orario al lavoro, indipendentemente dagli orari del trasporto pubblico". Ma resta il problema del tetto sicuro, della stanza che possa farle da casa. "Dall’alloggio dipende il mio futuro, perché senza un luogo dove abitare non è possibile avere la garanzia del posto per l’anno successivo. Non posso accettare la conferma dell’incarico senza un posto comodo il più vicino possibile al luogo di lavoro", aggiunge l’operatrice scolastica, che già in passato ha svolto incarichi di fiducia, anche con mansioni domestiche.

E conferma di non aver alcun timore nell’affrontare l’autostop ogni giorno: "Io non ho paura. Credo che siano coloro che non si fermano per darmi un passaggio ad essere intimoriti. Io non credo di incutere paura: cosa potrei fare di male? Nello zainetto non porto certo delle armi o oggetti pericolosi…".

Abbiamo verificato e dovendo entrare a metà mattinata spesso e volentieri, l’ultimo treno disponibile da Guastalla a Novellara parte alle 8,52 (arrivo 9,05) e quello successivo è delle 11,52. Inoltre Sabrina vive a oltre un chilometro e mezzo dalla stazione di Novellara, che quindi le richiederebbe di uscir di casa alle 8,15, per entrare alle 10,15 a lavoro. Molto più semplice fare affidamento sull’autostop sotto casa.