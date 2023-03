Lodo Guenzi rivela la sua strana autobiografia

Con "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio" Lodo Guenzi – diretto da Nicola Borghesi - arriva al cinema teatro Boiardo di Scandiano, stasera alle 21. Lo spettacolo è scritto da Lodo Guenzi (nella foto) – attore, cantautore, e componente del gruppo Lo Stato Sociali - e Nicola Borghesi, legati da un’amicizia lunga venticinque anni. Partendo da nessuna idea precisa né un piano, i due hanno lavorato sull’autobiografia di Lodo, dando vita a "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio".

"Il percorso di una persona attraverso la fama (parola quanto mai controversa) può diventare una parabola nella quale più persone possono riconoscersi: la vita, generalmente, consiste nel sopravvivere lasciandosi dietro macerie - dicono gli autori -. Tutto questo è terribile, ma fa anche ridere. La parte che fa ridere è quella non ancora del tutto compromessa con un sistema tarato per appiattire tutto, per rendere tutto omogeneo e inoffensivo. Mentre il successo, che da fuori sembra spensierato e piacevole, da dentro è terribile come tutto il resto, anche se in modo diverso. E poi, infine, c’è il teatro. Quello spazio e quel tempo in cui tutto quello che generalmente nel mondo dello spettacolo deve essere compresso e semplificato, può trovare spazio".

Info: www.cinemateatroboiardo.com

Stella Bonfrisco