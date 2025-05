L’Officina del Battagliero ha 10 anni. Al Metropolis la festa-concerto

Officina del Battagliero compie dieci anni e il Teatro Metropolis di Bibbiano, stasera alle 21,15, ospita un concerto per celebrare un progetto che ha lasciato un segno indelebile sulla scena musicale locale, e non solo. Un’occasione unica per rivivere i momenti salienti della storia di Officina del Battagliero e per scoprire cosa riserva il futuro per questo innovativo progetto costruito nel segno del folklore emiliano.

Durante l’evento, Officina del Battagliero presenta un repertorio selezionato di brani che hanno caratterizzato la storia della sua formazione orchestrale: Francesco Gualerzi (sax e clarinetto), Daniele Donadelli (fisarmonica), Adelmo Sassi (chitarra), Valentino Spaggiari (tromba), Marco Bortesi (basso), Riccardo Bontempelli (batteria), Mirco Ghirardini (foto, sax e clarinetto). Insieme a loro tanti ospiti e amici: Gianni Dallaturca (tromba) Marco Tagliavini (sassofono) Nicholas Marturini (fisarmonica).

"Celebrare i dieci anni dell’Officina del Battagliero significa rendere omaggio a una realtà musicale che, con passione e competenza, ha saputo tenere viva e rinnovare una delle più autentiche espressioni della nostra identità: la musica folkloristica emiliana. Nel festeggiare questo importante traguardo, rinnoviamo il nostro sostegno alle iniziative che, come questa, contribuiscono a rendere la nostra comunità più consapevole, viva e orgogliosa delle proprie radici": hanno detto il sindaco Stefano Marazzi e l’assessore alla cultura Matteo Curti.

I biglietti (posto unico 15 euro) sono disponibili ad Arci Reggio Emilia (0522 392137) e alla biblioteca comunale di Bibbiano (0522 253231).

Stella Bonfrisco