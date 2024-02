Logistica, falsi contratti d’appalto. Nei guai una società della Bassa

Una società della provincia di Reggio Emilia, che operava nel settore della logistica, con sede nella Bassa, è finita al centro di una complessa indagine delle Fiamme Gialle di Treviso.

Stando alle accuse, avrebbe ricevuto indebite prestazioni di servizi per un milione di euro. E ora il titolare dell’impresa è stato denunciato per contabilizzazione di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e somministrazione illecita di manodopera.

La contestazione rientra nell’ambito dell’operazione che ha portato la Guardia di Finanza di Treviso alla conclusione di una serie di attività di controllo nel settore della logistica, scoprendo falsi contratti d’appalto per un totale di 7 milioni di euro.

Contratti che sarebbero stati utilizzati per mascherare esternalizzazioni di maestranze illegali. Dodici imprenditori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, e per il reato di somministrazione fraudolenta di manovalanza. Inoltre, otto società sono state segnalate per responsabilità amministrativa dipendente da reato, in quanto le violazioni tributarie sono state commesse nel loro interesse e a vantaggio degli amministratori. Sono state irrogate infine sanzioni per 690 mila euro, per illeciti legati alla violazione della normativa in materia di lavoro.

Le imprese coinvolte nella frode sono 14, tra le quali una cooperativa trevigiana attiva nel settore della logistica, con alle dipendenze circa 180 lavoratori e un fatturato medio annuo di 4 milioni di euro, e 13 aziende committenti, tutte in provincia di Treviso tranne per due, con sedi rispettivamente a Bergamo e Reggio Emilia (nella Bassa, appunto).

Le indagini sono state avviate a seguito di una verifica fiscale nei confronti della cooperativa trevigiana, che, nel meccanismo fraudolento portato alla luce, aveva il compito di fornire i lavoratori. Ricostruendo la "filiera" della manodopera, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con i vari committenti erano privi degli elementi che caratterizzano la liceità dell’appalto, e cioè il rischio d’impresa e l’organizzazione autonoma di mezzi e risorse. Il corrispettivo dei contratti veniva commisurato esclusivamente al costo orario dei soci lavoratori forniti dalla cooperativa (con un modesto margine di profitto), senza alcun legame a obiettivi di risultato. Mancava poi l’organizzazione del lavoro e l’esercizio del potere direttivo in capo alla cooperativa, poiché le maestranze erano soggette alla gestione e controllo da parte dei committenti, rimanendo alla cooperativa appaltatrice solo compiti di natura amministrativa; in alcuni casi, gli operai timbravano le loro presenze nelle sedi dei committenti.

La cooperativa emetteva la fattura solo dopo aver ricevuto dai clienti la conferma sul corretto computo delle ore di lavoro dei propri dipendenti.

"I lavoratori diventavano più deboli contrattualmente, ma dobbiamo sempre considerare che gli esseri umani non sono merce. Altrimenti si creano condizioni per lo sfruttamento e la mercificazione del lavoro", ha commentato il capitano Daniele Leonetti, comandante Nucleo Operativo Gruppo Guardia di Finanza Treviso.

Benedetta Salsi