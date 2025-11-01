Logistica green per il centro storico: "Fare consegne senza inquinare"

La logistica dei prodotti destinati ai locali del centro storico di Reggio Emilia si tinge sempre più di verde. A sei mesi dall’inizio della sperimentazione – partita lo scorso aprile e che si concluderà a marzo 2026 – sono infatti 720 le consegne effettuate dalla società Delivery Plus attraverso la sua cargo bike elettrica, per un totale di 600 chilometri percorsi e una media di 20 chilometri a settimana nel cuore della città. Tutti, ovviamente, macinati in modalità green, a emissioni zero. Il mezzo fa base nel micro hub installato nel mercato ortofrutticolo di via Cisalpina, composto da quattro container lunghi 12 metri. Qui le aziende che aderiscono all’iniziativa scaricano le merci per i clienti del centro, che vengono poi trasferite sul mezzo elettrico e consegnate. Per le cargo bike è stato creato un accesso esclusivo, che affaccia su via Pacinotti: una strada con il limite dei 30 chilometri orari.

Il tutto è reso possibile dai fondi del progetto europeo ’Greta’, pari a 245mila euro per il Comune di Reggio Emilia. Il progetto Greta - Green last Mile – Decarbonising the Last Mile Delivery in Functional Urban Areas – rappresenta un passo cruciale nella transizione verso la decarbonizzazione delle consegne urbane dell’ultimo miglio nelle aree metropolitane dell’Europa centrale.

"Si tratta di un progetto ambizioso su cui vogliamo puntare per migliorare il sistema della logistica in centro storico, in cui gli spazi sono contingentati e la richiesta dei cittadini è quella di un maggior decoro e di aree pedonali che siano effettivamente tali – ha spiegato Carlotta Bonvicini, assessora alla mobilità sostenibile –. La logistica è e sarà sempre di più un tema portante del commercio cittadino, per cui sperimentare soluzioni che ne comprendano le nuove dinamiche è per le amministrazioni un dovere e un’opportunità". Soddisfatto anche Danilo Villa, socio di Delivery Plus, l’unica azienda che al momento utilizza uno dei quattro container.

Ma contatti tra il Comune e altri operatori sono in corso, tenendo anche in considerazione che fino a marzo 2026 non è previsto alcun onere per gli operatori che usufruiscono del servizio, ancora in fase di sperimentazione e completamente finanziata. "A parità di consegne impieghiamo metà del tempo senza problemi di traffico o ztl – ha confermato Danilo Villa – riducendo notevolmente i costi e con l’orgoglio di lavorare senza inquinare".

Stella Bonfrisco