Logistica, processo per frode fiscale: "Condannate l’imprenditore e il figlio"

Quasi 200 anni di condanne. Questo quanto chiesto dal pubblico ministero Emma Ferrero, in tribunale a Padova, a chiusura della requisitoria del processo sulla cosiddetta "cricca della logistica" aperto e ripartito più volte dopo che alcuni imputati erano stati spostati di fronte al tribunale di Forlì per un’eccezione di incompetenza territoriale sollevata quando ormai si intravedeva la chiusura del procedimento, per accuse che risalgono a dieci anni fa. Si va da pene minime di pochi mesi fino ai 20 anni chiesti per Massimo Carraro e i 19 anni per Salvatore Lazzarin, accusati anche di associazione a delinquere. Per venti imputati ritenuti minori nell’architettura disegnata dalla Procura padovana, il pm ha chiesto l’assoluzione. Tra quelli ritenuti invece colpevoli dalla pubblica accusa figurano anche l’imprenditore reggiano Carlo Martignoni e il figlio Marcello, di Reggiolo, per i quali il pm ha chiesto la condanna a sei anni. Secondo le indagini della guardia di Finanza, ci sarebbe stato un giro d’affari da 150 milioni di euro, con tasse evase per una quarantina di milioni. Ad agire sarebbero stati specialisti della frode fiscale, capaci di attuare soluzioni adatte a ogni singola necessità. Frodi cucite su misura per diverse aziende che operano nei settori più disparati: dal tessile all’acciaio, dalla lavorazione della plastica a quella della carta. Un anno e mezzo di indagini culminate nei blitz del dicembre 2015 con 150 perquisizioni in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Tra gli arrestati figurarono anche cittadini sulla carta nullafacenti con redditi da 10-12mila euro ma nella realtà in possesso di ville lussuose, Ferrari e mega yacht. Secondo la tesi accusatoria, la merce acquistata in nero veniva poi fatta "transitare" attraverso società fantasma sulle quali caricare i debiti tributari. L’impresa, una volta ricevuta la merce dalla società cartiera, la rivendeva in nero ancora una volta ad un’altra "scatola vuota" con sede all’estero.

Antonio Lecci