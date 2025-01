"L’ok l’aveva dato il tavolo tecnico"

Da oggi, e fino a giugno, entrano in vigore nuovi orari sulla linea Reggio-Guastalla, con la soppressione di quattro fermate per cercare di risolvere il problema dei frequenti e notevoli ritardi nell’arrivo delle corse ferroviarie, con disagi lamentati in modo costante dagli utenti.

Quattro le fermate soppresse: San Giacomo di Guastalla, San Giovanni di Novellara, Pieve Rossa di Bagnolo e Pratofontana, già in territorio di Reggio. Alcune fermate, però, sono state previste nelle corse degli orari di punta, quelli in cui alle stazioni in questione si verifica un più alto numero di utenti.

In merito alle dichiarazioni e alle richieste emerse nei giorni scorsi dai cittadini-utenti, ma anche da sindaci ed istituzioni locali, Fer interviene per "chiarire alcune questioni": in particolare, che la soppressione delle fermate non è stata una decisione presa in autonomia, ma assunta dal tavolo tecnico di cui fanno parte i sindaci che oggi si dicono contrati.

"Noi – dicono da Fer – ci occupiamo di gestione manutenzione e sicurezza dell’infrastruttura, come rete ferroviaria, stazioni, passaggi a livello".

"Poiché non svolgiamo servizio viaggiatori – si legge in una nota – siamo impossibilitati a emettere rimborsi. Tutti i titoli di viaggio, abbonamenti compresi, sono di pertinenza dell’azienda di trasporto Trenitalia Tper".

Proprio di rimborsi si era parlato come possibile "compensazione" per il disagio legato al cambiamento di orario nel pieno della stagione.

"Inoltre – aggiunge Fer – è bene ribadire che ogni decisione inerente agli orari dei trasporti o alla sospensione delle quattro fermate sulla Reggio-Guastalla non è stata assunta da Fer, che non è titolata a farlo, ma è stata elaborata da un tavolo tecnico a cui hanno partecipato anche i sindaci dei territori coinvolti, Tper, Agenzia della Mobilità di Reggio Emilia, sotto l’indirizzo della Regione".

Ovviamente, però, anche Fer rientra in questo tavolo tecnico.

E con riferimento alla proposta di un tavolo di confronto avanzata dalle istituzioni pubbliche – in particolare da sindaci, consiglieri regionali e deputati – Fer "non può che essere favorevole, tanto più se l’obiettivo è il miglioramento del servizio agli utenti, assicurando da subito di essere disponibili, per quanto di nostra competenza e per ciò che rientra fra i nostri compiti".

Antonio Lecci