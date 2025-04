L’ok per la distesa tarda ad arrivare: "Ma siamo stati multati dieci volte"

"Parlano tanto di riqualificazione del centro, ma preferiscono multare un imprenditore reggiano piuttosto che risolvere i veri problemi".

Matteo Voltolini, 28 anni, ex portiere della Reggiana e oggi uno dei soci del ristorante ’Encuentro’ in via San Martino, è furioso: il Comune di Reggio non ha infatti ancora approvato la richiesta per l’occupazione della distesa esterna del suo locale, nonostante siano tre le domande presentate (la prima il 15 marzo).

Nel frattempo, è arrivata la bella stagione, assieme agli eventi in centro e alle persone che chiedono di potersi sedere all’aperto. "L’anno scorso l’autorizzazione era arrivata in sette giorni – continua Voltolini –. Quest’anno nulla ancora. Anzi, la polizia locale viene ogni sera perché noi abbiamo messo comunque giù i tavoli. Ci fa una multa da 118 euro e ordina lo sgombero della distesa. Ma io mi oppongo: i miei clienti restano seduti, anche a costo di esser portato in caserma". L’ex granata parla con la rabbia di chi, dice, ha sempre rispettato le regole: "Abbiamo sempre pagato la distesa in anticipo, nonostante sia impraticabile. È da un anno che chiedo al Comune di sistemare l’asfalto davanti al locale, ma niente, solo buche. E intanto, invece di valorizzare chi investe e crea lavoro, veniamo trattati da fuorilegge".

’Encuentro’ ha aperto da circa un anno e mezzo, ma è già un punto di riferimento della zona: "Siamo sempre pieni, c’è aggregazione. Eppure sembra che a Reggio si provi fastidio per chi prova a costruire qualcosa. A Montecchio, dove abbiamo un altro locale, ci hanno accolto benissimo. A Modena apriremo a giugno. Se qui non cambia nulla, sono pronto a chiudere tutto e investire nelle altre attività".

Sarebbe un addio doloroso per chi Reggio l’ha vissuta da sempre. "Sono nato e cresciuto qui, ho difeso i pali della Reggiana per quattro anni. Ma se il Comune non tutela chi crea lavoro e paga le tasse, allora non resta che concentrarsi altrove".

Intanto, negli ultimi dieci giorni le multe sono continuamente arrivate, e la distesa resta ’abusiva’. "E pensare che nel centro storico ci sono furti, vetri sfondati, microcriminalità: veri problemi su cui concentrarsi. A me hanno spaccato il finestrino per rubare il portafoglio. Non è un gioco, abbiamo fatto investimenti e c’è un mutuo da pagare, ma soprattutto ci sono persone che vivono grazie a questo lavoro. Non accetto che per una mancanza di attenzione o superficialità da parte del Comune di Reggio dobbiamo far saltare tutto il progetto".

Elia Biavardi