Lola, una moderna ‘Bocca di Rosa’ tra i pregiudizi

Abbiamo immaginato un paese dove il giudizio degli altri pesa più della libertà individuale, dove un ‘tribunale dell’inquisizione’ è sempre pronto a colpire chi si rifiuta di omologarsi. In questo contesto, una giovane donna indipendente diventa bersaglio di desideri e invidie, proprio come in "Bocca di Rosa" di De André. Oggi potrebbe essere un’influencer, un’attrice o semplicemente una ragazza che sceglie di vivere la propria sessualità senza curarsi dei pregiudizi.

La condanna arriva implacabile sui social, dove il pettegolezzo di paese si trasforma in un’ondata di odio virtuale. Anche nella nostra piccola realtà, chi sfida il perbenismo con il proprio aspetto viene giudicato e isolato. Lola – la chiamiamo così – è la nostra moderna Bocca di Rosa. Rifiuta di vestirsi in modo dimesso. Indossa ciò che le piace e, per questo, subisce sguardi e critiche feroci, soprattutto dalle altre donne, a volte le giudici più severe.

Lola resiste, finché un giorno una donna ‘perbene’ la insulta pubblicamente per un semplice sorriso ricevuto dal marito. Stanca, decide di andarsene, illudendosi che in città sarà diverso. Ma il mondo non perdona chi rompe le regole, specialmente se è donna. A distanza di 60 anni dalla canzone di Faber, i pregiudizi sono ancora vivi, così che ragazze libere le continuiamo a chiamarle Bocca di Rosa.

Classe III A