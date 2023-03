Lolli soddisfatto della condanna di Mirko Genco

"Penso che la Corte d’Assise abbia emesso una sentenza giusta. Sono contento per i miei due figli, ai quali è stato riconosciuto un risarcimento, anche se nulla potrà mai compensare la perdita della loro madre". Corrado Lolli è l’ex convivente di Juana Cecilia Hazana Loayza, la 34enne peruviana che fu uccisa il 20 novembre 2021 nel parco di via Patti. Per l’omicida Mirko Genco, il 26enne con cui lei ebbe una relazione e che denunciò per stalking, il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto l’ergastolo. La Corte d’Assise lo ha condannato a 29 anni e 3 mesi. Lolli si era costituito parte civile, così come il figlio da lui avuto da una precedente storia sentimentale, che ora ha 13 anni, e quello più piccolo, nato successivamente dalla relazione con Juana Cecilia. "Il pm ha fatto un lavoro straordinario e il processo si è chiuso in tempi rapidi. Mio figlio maggiore era molto attaccato a Juana Cecilia: lui, che è molto sensibile, dopo la sua morte ha subito danni psicologici. Il più piccolo, che ha 3 anni, talvolta chiede ancora della mamma Juana Cecilia. Nonostante tutto sta crescendo sereno". Per garantire tranquillità al figlio più piccolo, il padre e la nonna Dina - la madre di Juana Cecilia - si alternano nell’accoglierlo. Un equilibrio raggiunto grazie anche ai servizi sociali, "che hanno sempre seguito la vicenda". E all’intervento dei legali che hanno gestito una complessa situazione familiare. Lavvocato Francesca Guazzi ha tutelato Lolli e il figlio maggiore, nato da Lolli e da un’altra donna, al quale è stato riconosciuto un risarcimento danni definitivo di 40mila euro: "Una sentenza innovativa", aveva commentato Guazzi. Al figlio piccolo di Lolli e Juana Cecilia, assistito dall’avvocato Federico De Belvis, vanno 200mila euro di provvisionale più i danni. "Ora speriamo che ai miei figli sia versato il risarcimento e che vi sia certezza della pena per l’imputato".

Alessandra Codeluppi