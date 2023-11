L’Olmo: si comincia. La farmacia comunale batte il primo scontrino

Ha aperto i battenti ieri la farmacia comunale "L’Olmo", collocata accanto all’omonima coop e al centro diurno, alla porte della cittadina in via F.lli Cervi, la provinciale per Reggio. Il primo scontrino è stato battuto al sindaco Fausto Torelli, alla presenza del presidente del Cda di Fcr Andrea Capelli e del direttore Carlo Bergamini. Si tratta infatti del 13esima negozio della rete "Le Comunali", gestite in convenzione.

Dopo l’ispezione dell’Ausl la settimana scorsa, a breve si terrà l’inaugurazione ufficiale ma i cittadini possono già accedere: "L’idea di insediare in questa zona una nuova farmacia - dice Torelli - nasce dall’esigenza di ramificare sul territorio i servizi di sanità territoriale in modo accessibile e fruibile per tutti". Aggiunge l’assessore al bilancio Stefano Ferri: "Con l’apertura de L’Olmo si arricchisce l’offerta di prodotti e servizi a disposizione dei cittadini. L’adesione alla rete Fcr garantisce qualità e tempestività del servizio, e di adeguato presidio del territorio".

Dopo 10 anni di effetto del "Decreto Monti" (riservava le nuove aperture ai privati), la sede della terza farmacia assegnata a Montecchio era ancora rimasta vacante: con la revisione biennale della pianta organica 2022 il Comune ha deciso di esercitare il diritto di prelazione. Il Business Plan, da oltre 350mila euro, prevedeva un investimento iniziale di Fcr di circa 35mila euro in farmaci, 75mila per arredi (comprese le attrezzature informatiche); circa 30mila per progettazione e 213mila euro per l’edificio con relativi impianti.

f.c.