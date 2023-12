L’omaggio a Gaber di Casale e Dix

Doppio appuntamento in omaggio a Giorgio Gaber, al teatro di Casalgrande.

Stasera alle 21 "Quasi quasi mi faccio uno shampoo", con ingresso a offerta libera a favore dell’associazione Grade. Un viaggio nell’ironia e nella modernità artistica di Gaber, proposto da Giulio Casale (foto) e Paolo Dal Bon. Il cantautore e il presidente della Fondazione Gaber riflettono sulla genialità e sulla umanità del Signor G.

Confronti, musica e filmati per ricordare e riaprire la modernità del pensiero di Gaber.

Mentre domani alle 21 in teatro va in scena "Ma per fortuna che c’era Gaber", interpretato e diretto da Gioele Dix, con Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alla chitarra. In occasione del ventennale della scomparsa, Gioele Dix rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio Gaber, l’artista da molti considerato come il migliore interprete delle aspirazioni di giovani "che cercavano di cambiare il mondo". Lo spettacolo è costruito come un insolito itinerario nel teatro canzone di Gaber e dell’autore Sandro Luporini, in cui si intrecciano brani conosciuti del loro repertorio con musiche e testi inediti: versi mai musicati, canzoni mai eseguite dal vivo, monologhi abbozzati e mai completati. "Ma per fortuna che c’era il Gaber" è il più recente di una serie di tributi che Gioele Dix, a partire dal 2004, anno in cui si tenne il primo Festival Gaber a Viareggio, ha dedicato all’artista milanese.