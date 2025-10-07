L’omaggio al maestro Muti. In dono il Primo Tricolore

Dopo le polemiche di dieci giorni fa col Primo Tricolore consegnato alla ‘divisiva’ relatrice Onu, Francesca Albanese, stasera alle 20,30 il sindaco Marco Massari omaggerà – con la stessa onorificenza e sul medesimo palco del teatro Valli – il maestro d’orchestra Riccardo Muti.

Un invito – quello dell’Amministrazione e della Fondazione I Teatri – che difficilmente troverà qualcuno in disaccordo, nell’auspicio che sarà un evento senza polemiche.

Muti dirigerà al Municipale la sua Orchestra Giovanile ‘Luigi Cherubini’. Un evento eccezionale, che segna un ritorno molto atteso dal pubblico, a dieci anni di distanza dal suo ultimo concerto a Reggio. Poi riceverà l’omaggio della bandiera "per i riconosciuti meriti artistici, per i valori sociali veicolati e per la vicinanza dimostrata alla cittadinanza di Reggio", così recita la motivazione.

Il concerto prevede un programma di grande interesse, che comprende: Beethoven, Ouverture dal Coriolano, op. 62; Mozart, Concerto per flauto n. 2 in re maggiore, K. 314, interpretato dal talentuoso Karl-Heinz Schütz, flauto solista dei Wiener Philarmoniker, noto per la sua tecnica impeccabile e la sensibilità interpretativa e ancora Beethoven, Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92: un viaggio attraverso le epoche classiche e romantiche, caratterizzato da capolavori di grande espressività e virtuosismo. Composta nello stesso periodo della Quinta Sinfonia, l’Ouverture Coriolano (1807) – scritta da Beethoven per la tragedia di von Collin – è un condensato di drammaticità: in sette minuti di musica intensa si esprime un grandioso sentimento dell’antichità. Brillante e piacevole, il Concerto per flauto venne composto nel 1778 a Mannheim. Benché compiuto in gran fretta, il giovane Mozart raggiunge uno splendido equilibrio tra solista e orchestra. Chiuderà la serata la Sinfonia n. 7 di Beethoven: nota per il suo ritmo incalzante e la sua energia travolgente, è rimasta felicemente legata alla descrizione che Wagner ne diede, anni dopo, in un suo scritto, definendola "apoteosi stessa della danza": la raffigurazione di una danza all’aperto, di un intero popolo che stava affrontando con orgoglio patriottico la guerra contro l’odiato nemico.

Stella Bonfrisco