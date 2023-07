L’omaggio al re del clarinetto San Martino celebra Henghel Gualdi

San Martino in Rio rende nuovamente omaggio a un suo "figlio" che ha saputo farsi conoscere e apprezzare a livello internazionale, grazie a straordinarie doti artistiche nel mondo della musica. Stasera alle 21,30 ai Prati della Rocca Estense, in centro al paese, è in programma il XVI tributo a Henghel Gualdi, col concerto della Cb Band Orchestra. In scena anche Marco Vezzani come clarinetto solista, oltre alle voci di Elisa Aramonte e Valerio Carboni. Ingresso libero. Si tratta di un tributo proposto da un’orchestra che ha avuto l’onore e il piacere di collaborare proprio con Gualdi, in alcuni riuscitissimi concerti. Il repertorio della Cb Band Orchestra comprende brani classici, vocali e strumentali che hanno fatto la storia di jazz, swing, soul e musica leggera anni 7080. Sono brani indimenticabili, selezionati anche da colonne sonore di film composte da autori come Mancini, Rota, Morricone. Dal 2000 la CB Band Orchestra ha ampliato il proprio repertorio proponendo anche musiche di Santana, Toto, Queen, Phil Collins, Ricky Martin, Natalie Cole, Stevie Wonder...

a.le.