L’omaggio al salesiano Cavalli

Domenica una rappresentanza della comunità di San Salvatore Monferrato (Alessandria) sarà ospite a Boretto in occasione della intitolazione del Centro medico di Villa Vecchi a don Carlo Evasio Cavalli, salesiano, missionario a Bahia Blanca, guida spirituale del giovane Artemide Zatti, il santo di origine borettese. Alle 10 iniziano gli eventi, con la messa in basilica alle 10.30 e l’inaugurazione della teca con la reliquia di Sant’Artemide. La messa viene celebrata da don Eurino Leoni dell’Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana, da don Gabriele Paganini e dal parroco don Giancarlo Minotta. È poi previsto un corteo a piedi verso Villa Vecchi, con la banda, per scoprire la targa d’intitolazione del Centro medico a don Carlo Evasio Cavalli. Previsto pure un intervento del professor Roberto Barberis sulla figura di don Carlo.