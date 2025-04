L’omaggio al teatro delle ombre. L’esposizione di ‘Una vita da favola’

Omaggio al teatro delle ombre di Katarina Janoskova e Paolo Valli, nella nuova mostra in programma allo spazio Arte Spallanzani, a Barco di Bibbiano, con il titolo ‘Una vita da favola’, presentata da L’Asina sull’Isola e curata da Jana Troìa e Lorenzo Gozzi. Fino al 13 aprile saranno visibili frammenti di scenografie, fotografie, oggetti di scena e porzioni di allestimenti de L’Asina sull’Isola, compagnia di teatro ragazzi che usa come linguaggio espressivo il teatro d’ombre, attore e orsetto. Sempre alla ricerca di contaminazioni, il gruppo crea uno spettacolo sulla relazione tra ombra e oggetto, tra ombra e pittura, e indaga la relazione tra ombra e musica, oppure ombra e parola.

La compagnia ha cercato la collaborazione di diversi artisti, fra cui Alessandro Libertini per la composizione dell’immagine, Michele Sambin per la partitura musicale, Francesca Bettini per la scrittura dedicata ai più piccoli e tanti altri. Un’altra consistente parte la compagnia la dedica alle collaborazioni-produzioni per il teatro serale, per cui ha realizzato i balletti Schiaccianoci, con la direzione di Amedeo Amodio per Opera di Roma e Teatro Massimo di Palermo, le opere ‘Le nozze di Figaro’ per Barok Opera Amsterdam e Peter Pan di D’Amico, e Cantico, ispirato al Cantico dei Cantici, di David Riondino. Ingresso libero, orari: sabato, 16-19; domenica, 10-12 / 16-19.

Lara Maria Ferrari