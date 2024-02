L’omaggio dei Paesi della Loira: le opere di Ghizzardi in Francia

’Pietro Ghizzardi. Un bestiaire réinventé’ è il titolo della mostra personale realizzata al Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers di Laval, nei Paesi della Loira in Francia, con inaugurazione il 9 febbraio per restare aperta dal 10 febbraio al 19 maggio.

L’esposizione, omaggio a un artista reggiano a cui è dedicata anche la Casa Museo di Boretto, presenta una selezione di oltre 65 opere, per la maggior parte inedite, appartenenti alla collezione della Casa Museo borettese, che illustrano oltre trent’anni (anni Cinquanta-Ottanta) di produzione dell’artista irregolare.

A vent’anni dalla retrospettiva Pietro Ghizzardi (2004) al Musée International d’Art Naïf Anatole Jakowsky di Nizza, la Francia torna ad ospitare un’ampia rassegna personale dedicata all’artista reggiano. La mostra vuole investigare la pittura di Pietro Ghizzardi analizzandone in particolare la rappresentazione del mondo animale e naturale, legata a doppio filo alla sua emblematica ritrattistica, presentando per la prima volta al pubblico francese non solo opere pittoriche ma anche plastiche (quattro sculture in bronzo) e manoscritte. Oltre alle opere d’arte, sono presenti in mostra documenti fotografici e audiovisivi dall’Archivio Storico Pietro Ghizzardi che inquadrano e approfondiscono aspetti della biografia e della produzione artistica dell’autore. La mostra si articola in un percorso suddiviso in quattro sezioni. E’ curata da Antoinette Le Falher, direttrice del museo, ed è accompagnata da un catalogo di 121 pagine in francese e italiano. Inoltre, dal 12 marzo al 14 agosto opere di Ghizzardi saranno esposte alla Halle Saint Pierre di Parigi.