L’omaggio del cinema alle vette: ecco il film sul Monte Corno

Il multisala Novecento di Cavriago ospita le proiezioni di "Cinemontagna 25", in collaborazione col Cai, con ingresso libero per assistere a film su monti e ambiente. Stasera alle 21 il film Monte Corno di Luca Cococceta, con Stefano Ardito, Hervè Barmasse, Carlo Pelliccione.

Ferragosto del 1573. Francesco De Marchi sale, con una piccola spedizione, una parete impervia del Corno Grande nel massiccio del Gran Sasso. La motivazione che lo spinge all’impresa è la curiosità di salire su quella che ritiene essere la montagna più alta d’Italia. Francesco De Marchi. Chi era? È una domanda che probabilmente molti si porranno. La risposta è: fu un uomo del Rinascimento italiano. Solo in quel periodo culturale poteva emergere una figura di speleologo e scalatore la cui spinta fondamentale era quella della conoscenza di ciò che non era ancora noto, mista al piacere dell’avventura.

Al termine della proiezione Alberto Fangareggi dialoga con il regista Luca Cococcetta, atteso come ospite in sala rossa. Il 29 maggio è in programma "Le lince selvagge", documentario di Laurent Geslin che viene presentato dal naturalista e guida ambientale Emanuele Fior. Per informazioni: tel. 0522-372015.