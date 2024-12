L’omaggio del sindaco Cortenova alla Croce Rossa

Un riconoscimento all’impegno profuso dalla Croce Rossa sul territorio. L’omaggio nei giorni scorsi al Ctl di Bagnolo, dove anche le autorità locali hanno partecipato al pranzo di fine anno dell’associazione. "In questo momento di festa – ha detto il sindaco Pietro Cortenova – ringraziamo i volontari per il prezioso contributo durante l’alluvione di ottobre, oltre cal presidio garantito ogni giorno. Saremo sempre vicini ai valori che animano lo spirito della Croce Rossa. Ringraziamo il presidente Stefano Maramotti per il tempo che ci ha donato in questi mesi complicati e auguriamo un buon lavoro a tutta la meravigliosa squadra Cri bagnolese".