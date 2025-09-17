L’omaggio dello Sport al giornale. Dionigi e l’edicola dei suoi nonni: "Respiro il Carlino fin da piccolo"

Nella sala degli Specchi del Teatro Valli, la festa dei 140 anni del Resto del Carlino ha visto incontrarsi due mondi che da sempre infiammano i cuori reggiani: il calcio della Reggiana e il basket della Pallacanestro Reggiana. A rappresentarli, tre volti simbolo: l’allenatore granata Davide Dionigi, artefice della salvezza che pochi mesi fa ha avuto il sapore di un miracolo, il capitano biancorosso Michele Vitali e il general manager della squadra di basket Marco Sambugaro.

Dionigi, reggiano doc, ha aperto con un ricordo personale che ha strappato applausi e sorrisi. "I miei nonni avevano un’edicola al Buco del Signore, e io da ragazzino li aiutavo a consegnare il Resto del Carlino. Ricordo ancora quando li portavano a domicilio in bicicletta. Sono immagini che restano nel cuore", ha raccontato, sottolineando quanto il suo ritorno in città abbia avuto un significato speciale. "Ho un po’ abbandonato troppo presto Reggio nella mia carriera, ma tornando mi sono accorto di quanto avessi perso. Ritrovare la mia città, vivere di nuovo qui, è stato bellissimo. La salvezza dell’anno scorso è stata un traguardo storico, ma per un reggiano come me devo ammettere che ha avuto un peso doppio. Rimarrà per sempre nel mio cuore".

Non solo ricordi personali, però. Dionigi ha voluto evidenziare anche come il calcio sia cambiato fuori dal campo: "Oggi la comunicazione è fondamentale, specie quella con i giornalisti. Noi allenatori facciamo persino corsi per imparare a gestirla. Non è il 50% del lavoro, ma poco ci manca. E soprattutto anche come ci poniamo con i ragazzi conta tantissimo. Bisogna stare attenti alle parole, si rischia di essere fraintesi, e questo è un aspetto che prima non esisteva".

Dal calcio al basket, il filo conduttore è rimasto lo stesso: il valore umano e il senso di comunità. "Fare squadra oggi significa anche spegnere i telefoni e parlarsi guardandosi negli occhi", ha sottolineato il general manager della pallacanestro reggiana Marco Sambugaro. "Durante un torneo a Udine, dopo la cena i ragazzi si sono fermati mezz’ora a chiacchierare tra di loro. Sono momenti semplici, ma fondamentali per creare coesione. Per fortuna abbiamo un gruppo molto disciplinato".

Il capitano Michele Vitali, invece, ha voluto raccontare cosa significhi per un giocatore vivere e integrarsi a Reggio. "Questa vicinanza con la città non è scontata. In tante realtà i rapporti tra squadra e territorio sono forzati, qui no, ed è più bello proprio per questo. Ho girato molto nella mia carriera ma soprattutto qui ho ritrovato quella dimensione di grande paese dove riconosci le persone per strada. A me piace vivere una vita normalissima fuori dal campo, e i tifosi reggiani sanno rispettarlo: sono affettuosi, soprattutto nei momenti di difficoltà, ma mai invadenti". E non poteva mancare una battuta sulle famigerate pagelle: "Da ragazzo le guardavo e ammetto che mi condizionavano. Ora no, perché alla fine quello che conta davvero è il giudizio dell’allenatore e l’impegno sul campo".

Infine, a chiudere il capitolo sportivo è stato di nuovo Dionigi, con un aneddoto personale che ha strappato più di un sorriso: "Sono tornato a vivere da mia mamma quando sono tornato a Reggio per allenare, perché non sapevo dove stare. Lei mi vedeva come il diciottenne di una volta, e io invece ho 51 anni. Siamo stati insieme sotto lo stesso tetto, poi la salvezza conquistata. Alla fine, però, mi ha detto: ‘Se sarai ancora l’allenatore della Reggiana, ti trovi una nuova casa’. La capisco, non sono state settimane tranquille. E infatti sono andato a vivere da solo in un bilocale".