L’omaggio musicale di Massimo Zamboni a Pasolini

Stasera alle 21 allo Spazio 49 di via Roma, a Reggio, è in programma un evento che presenta "Profezia è Predire il Presente" nell’interpretazione musicale che Massimo Zamboni, per un omaggio a Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della scomparsa. Si tratta di opera letteraria trasposta in note, che l’associazione Via Roma 49 presenta in occasione di una serata a ingresso libero. Il lavoro artistico di Zamboni comprende capitoli della drammatica biografia di un intellettuale ancora attuale, con canti popolari, un omaggio a Giovanna Matini, brani tratti dal repertorio di Zamboni e tre inediti, "La rabbia e l’hashish", "Cantico cristiano" e "Tu muori".