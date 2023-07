L’omaggio ’rosa’ ai carabinieri Visita del prefetto al comando "Donne in divisa fondamentali"

Chissà se l’elegante abito rosa fosse una coincidenza o un omaggio voluto all’incremento di personale femminile nell’Arma reggiana nell’ultimo anno (8 marescialli e 31 carabinieri). Un aspetto che il neo prefetto Maria Rita Cocciufa ha sottolineato fin da subito nella visita di ieri mattina al comando provinciale di Corso Cairoli dov’è stata accolta dal colonnello Andrea Milani, da ufficiali e sottufficiali nonché dagli uomini che tutti i giorni sono in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini. Quello delle donne – ha evidenziato il Prefetto – è un ruolo fondamentale soprattutto per il contrasto alla violenza di genere: 110 i reati – previsti dal cosiddetto Codice Rosso – perseguiti tra gennaio e maggio, 126 persone arrestate o denunciate (di cui 17 per maltrattamenti fisici e 64 per minacce). Sono 39 le carabiniere specializzate nel formalizzare le denunce e soprattutto nell’approccio con le vittime che arrivano in caserma.

Il Prefetto ha fatto un tour attraverso gli uffici e la sala operativa dove sono arrivate 75.860 telefonate (circa 500 al giorno). Da qui partono le coordinate per i 9.798 servizi di pattuglia e perlustrazione, che hanno visto l’impiego complessivo di 19.596 nel corso del primo semestre 2023. In totale sono state identificate 39.939 persone e controllati 31.533 veicoli che, nella fase repressiva hanno prodotto 107 arresti per vari delitti, la denuncia di 1.208 persone per molteplici reati, 942 reati scoperti a fronte di 6.367 denunciati, con l’identificazione dei responsabili (tra cui un omicidio, 43 rapine, 77 furti, 193 truffe e frodi informatiche, 43 reati di spaccio di stupefacenti, 4 estorsioni, 12 violenze sessuali).

Intensa l’attività anche sul piano della sicurezza stradale: 43 le persone denunciate (in prevalenza per guida sotto in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti), 677 le infrazioni al codice della strada rilevate,  160 carte di circolazione e 46 patenti ritirate con 59 veicoli sequestrati. Nondimeno l’impegno alla lotta contro lo spaccio: 14 arresti e 43 denunce, oltre a 90 persone (di cui dieci minorenni) segnalati come assuntori.

E infine gli ingenti sequestri nell’ambito delle operazioni contro la mafia: 11 milioni di euro di beni e 27 provvedimenti interdittivi.

