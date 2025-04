Lombardi sostituisce Verona come capogruppo

E’ stato nominato il nuovo capogruppo di maggioranza in consiglio comunale a Guastalla. Si tratta di Andrea Lombardi, che costituisce Camilla Verona, che si è dimessa nei giorni scorsi. Nella stessa seduta consiliare, l’altra sera, ha fatto il suo ingresso ufficiale in consiglio Chiara Casali, che subentra come componente del gruppo di maggioranza "Guastalla Bene Comune". Durante il consiglio si è avuto anche una "incursione" dei quattro candidati a impersonare il ruolo di re alla prossima festa della Gnoccata, in programma il mese prossimo, un evento che coinvolge in modo particolare la comunità guastallese. I quattro candidati (Baio, Ghiso, Bazzo e Zema) sono impegnati in una vera e propria "campagna elettorale" in vista del voto popolare del 16 maggio. Oggi la tappa è alle 12 al centro Le Piscine di Pieve.

Tornando al consiglio comunale, durante la seduta dell’altra sera sono state discusse tre mozioni presentate dal gruppo di maggioranza: sui temi della campagna "R1pudia" contro le guerre, sulla solidarietà ai lavoratori metalmeccanici impegnati nella vertenza per il rinnovo del contratto nazionale, oltre che per la campagna "Safeplace4Women" per promuovere Guastalla come "luogo sicuro per le donne".