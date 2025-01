Lombardini (Federalberghi): "Bisogna puntare sul Tricolore. E Rcf Arena faccia più eventi"

Francesca Lombardini, presidente di Federalberghi, i dati sul turismo diffusi dalla Regione evidenziano come Reggio sia sugli stessi livelli del 2023.

"In città il turismo è ancora di matrice business con numeri irrilevanti che non spostano più di tanto le statistiche. Sì, Fotografia Europea, il festival di Emergency e i concerti all’Rcf Arena qualcosa hanno portato ed è un bene che si facciano, ma non bastano".

Al campovolo finora ci sono in programma solo due live per il 2025... "Non abbiamo notizie purtroppo di eventi futuri, in via di calendarizzazione. Sarebbe giusto puntare non solo a concerti megagalattici da 100mila persone, ma a tante date con minor capienza. Anche perché è stato progettato su diversi livelli di spettatori a seconda delle esigenze, no...?".

Le statistiche giornaliere hanno anche evidenziato che il 7 gennaio è quello che richiama meno persone in città. "Non mi stupisce. La festa del Tricolore non ci ha mai portato nessuno nei nostri hotel. Non puntare su questo evento è un grave errore. Non voglio dire che debba essere ‘patriottica’ visto che per qualcuno bisogna stare attenti a utilizzare questi termini oggi, ma occorre renderla più popolare per tutti gli italiani. Non è mai stata valorizzata abbastanza e quest’anno mi pare ancora più di tono minore senza le massime istituzioni nazionali".

Olte al Tricolore su cosa si dovrebbe puntare? "Arte moderna e contemporanea, la danza e Matilde. Dobbiamo far sì che chi fa base a Canossa venga anche in città".

Il progetto Visit Emilia lanciato dall’ente Destinazione Turistica Emilia (formata da Reggio, Parma e Piacenza) sta dando frutti? "Lo ritengo ancora debole. Si potrebbe fare di più e con maggior sinergia".

E il food? "Anche, ma il cibo è una peculiarità italiana di ogni regione. Secondo me è difficile fare la differenza, però è giusto valorizzare ciò che abbiamo solo noi".

Parma è su altri e alti livelli, mentre Piacenza come dimostrano i dati di raffronto, è ultima per presenze e pernottamenti, ma sta guadagnando terreno su Reggio. "Seppur non abbiano da offrire di più rispetto a noi, Piacenza sta facendo politiche chiare sul turismo con sinergie con camera di commercio e albergatori, puntando sul polo fieristico dove non fanno solo esposizioni, ma anche eventi sportivi di rilievo come il campionato nazionale di scherma ad esempio".

Invece le nostre terre matildiche e l’Appennino stanno lavorando benissimo, migliorando o avvicinandosi ai livelli pre-Covid. "Il 2019 fu un anno eccezionale per il turismo. La pandemia è stata sicuramente uno spartiacque: in città, dove c’è una vocazione di business, il boom della tecnologia a distanza ha diminuito gli incontri aziendali. Mentre ha portato una riscoperta dell’Appennino, tant’è che in luglio e agosto è quasi impossibile trovare una struttura libera. Il trend tra Quattro Castella e Montecchio è merito del grande lavoro attrattivo che si sta facendo sui castelli, ma anche per la crescita del settore artigianale in zona".

Avete incontrato la nuova assessora Stefania Bondavalli? "Sì, ci ha spiegato quale sarà il nuovo programma di mandato. L’obiettivo proclamato è incentivare gli eventi. Speriamo dia i suoi frutti".

Come Federalberghi cosa chiedete? "In primis di sospendere la tassa di soggiorno. Ma abbiamo capito che non c’è margine di ripensamento da parte dell’Amministrazione".

Perché farlo? "Il nostro è un turismo business come abbiamo detto. Chi ci porta i clienti sono le aziende che però a livello generale non è che versino in grande stato di salute: una su tre è in cassa integrazione. Se le penalizziamo ulteriormente...".

E poi c’è la vostra battaglia contro gli alloggi e le note piattaforme internazionali... "Vorremmo una più incisiva lotta all’abusivismo delle strutture ricettive. Ormai è una jungla di concorrenza sleale. C’è disparità tra B&B e alberghi proprio sulla tassa di soggiorno: abbiamo prezzi uguali, ma loro pagano di meno. Servono norme".

Però su questo deve lavorare il Governo. "Sì, è una battaglia complicata. Ma purtroppo – e mi limito a dire questo – ci sono troppi interessi. Ci si trincera spesso dietro al fatto che ogni proprietario fa ciò che vuoledi casa sua. Sì, ok, ma paghino le stesse nostre tasse, in questo tema l’unica categoria penalizzata è la nostra".