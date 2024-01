L’omertà vige in carcere: "Nessuno mi ha picchiato"

La paura come protagonista invisibile, ma palpabile. Eccola piombare in tribunale, nel processo su fatti a sfondo mafioso, dove la vittima ha negato di essere tale. Secondo la Dda, Francesco Madonna, oggi 51enne, fu pestato nel carcere della Dozza a Bologna, il 15 marzo 2015, dai campani Mario Temperato ed Enrico Palummo, ritenuti vicini alla camorra, su mandato degli ‘ndranghetisti Gianluigi Sarcone e Michele Bolognino, condannati nel processo ‘Aemilia’. Madonna era lo ‘spesino’ del carcere, cioè colui che comprava le cose: avrebbe avuto la colpa di non aver rispettato le gerarchie mafiose. Ieri mattina Madonna ha negato tutto: "Non sono mai stato picchiato in carcere", ha sostenuto. E anche: "Non ho paura di nessuno" e "Non ho mai avuto niente da dire con queste persone".

Rispondendo al pm della Dda Beatrice Ronchi (in foto) e al presidente del collegio dei giudici Luigi Tirone con una sfilza di "Non ricordo", ha invece addebitato le sue ferite a una non ben precisata caduta da un tavolo o da uno sgabello. E ha accennato a un incidente: "In cella mi sono caduti addosso alcuni cestini". L’uomo, pluripregidicato per reati di criminalità organizzata, sottoposto a una misura di prevenzione a Caserta, ieri è stato accompagnato in modo coattivo dai carabinieri, dopo aver dato buca per due udienze. In un’udienza del giugno 2021, il collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio aveva riferito che quel giorno, quand’era detenuto alla Dozza, Sarcone e Bolognino gli dissero che i due campani stavano picchiando il ragazzo della spesa perché aveva fatto uno sgarbo ai due calabresi: "Vidi Mario ed Enrico uscire dalla cella, mentre l’altro rimase dentro: lui, ferito, con graffi al volto, per un po’ non si vide in giro". Secondo Giglio, la vittima, campana, fu picchiato dai suoi conterranei perché gli ‘ndranghetisti non potevano dargli direttamente una lezione, essendo di una diversa famiglia mafiosa. Lo stesso Gianluigi Sarcone ha detto che Madonna è stato picchiato, seppur non da loro. Madonna non ha mai denunciato le botte, refertate solo perché se ne accorse un agente della polizia penitenziaria. E ieri, come sempre, ha continuato a negare.

Alessandra Codeluppi