L’omicidio del camionista indiano. I due imputati a processo in maggio

E’ fissato per il 13 maggio l’avvio del processo nei confronti di due giovani pakistani, di 23 e 31 anni, rinviati a giudizio per l’omicidio a coltellate di Harpal Singh (foto), 59 anni, indiano, leader della comunità sikh di Novellara. Per rapinarlo di quattromila euro avrebbero ucciso a coltellate il loro datore di lavoro, il 9 febbraio 2024 a Prato, in Toscana. Harpal Singh, che abitava nel Mantovano, era molto conosciuto tra l’Emilia e la Lombardia, già presidente e fondatore del Gurdwara Singh Sabha di Novellara, uno dei più grandi templi sikh d’Europa. La vittima – autotrasportatore con moglie e tre figli, costituitisi parte civile – si recava a Prato periodicamente per ritirare abiti prodotti dai pronto moda cinesi da spedire poi all’estero. Così era stato anche il 9 febbraio dello scorso anno, quando si era fermato per salutare i due collaboratori pakistani che lo aiutavano, entrambi abitanti a Prato. Il 59enne fu trovato senza vita nel suo furgone: non aveva più soldi e il telefonino. I due stranieri, poi arrestati, erano stati intercettati e fermati su un treno diretto a Torino.