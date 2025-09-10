L’omicidio di Saman. Appello, le motivazioni: "Venne uccisa dal clan e fu premeditato"

"L’omicidio di Saman Abbas è stato deliberato dal clan familiare nel suo complesso, a eccezione del fratello Alì Haider ritenuto inaffidabile. La determinazione omicida muove da una valutazione di insopportabile distonia tra la scelta di Saman di allontanarsi dall’ambito familiare e vivere una vita propria e i canoni culturali propri della famiglia". È quanto scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello – presieduta dal giudice Domenico Pasquale Stigliano – nelle motivazioni della sentenza sull’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa poco dopo la mezzanotte del primo maggio 2021 davanti alla sua casa di Novellara e poi sepolta in una fossa sotto terra.

Nel giudizio di secondo grado l’accusa è stata sostenuta dal sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e dal pm Maria Rita Pantani, che hanno visto accolte pressoché tutte le proprie richieste; le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo reggiano. Nella sentenza emessa in aprile a Bologna i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen sono stati condannati all’ergastolo, riconosciuti responsabili non solo dell’omicidio ma, a differenza del primo grado, anche di soppressione di cadavere; questa volta sono state ritenute sussistenti pure le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. I cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, che nel processo reggiano erano stati assolti, in Appello sono stati giudicati responsabili di omicidio e di soppressione, con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili equivalenti alle attenuanti generiche: anche per loro è stato deciso l’ergastolo. La pena allo zio Danish Hasnain è stata innalzata a 22 anni; in primo grado ebbe 14 anni sia per omicidio sia, l’unico allora tra gli imputati, per soppressione, con lo sconto di un terzo dovuto alla precedente richiesta di rito abbreviato.

Ora le difese potranno ricorrere in Cassazione: nel team dei legali figurano gli avvocati Sheila Foti per il padre Abbas; Simone Servillo per la madre Shaheen; Luigi Scarcella per Noman Ul Haq, Mariagrazia Petrelli per Ijaz; Liborio Cataliotti per lo zio Hasnain. Ad Alì Haider, il fratello di Saman, costituito parte civile attraverso l’avvocato Angelo Russo, è stata riconosciuta una provvisionale di 50mila euro; in primo grado non era stato ritenuto credibile e d era stato sentito in qualità di testimone indagabile, con l’assistenza di un difensore.

Nelle motivazioni redatte dal giudice estensore Enrico Saracini, si rileva che, in base alle spontanee dichiarazioni rese dai genitori nel secondo grado di giudizio, "emerge un’evidente e insanabile discrasia" sulle ragioni della figlia per andarsene da casa: "Nazia afferma che Saman si sarebbe allontanata nel cuore della notte per tornare in comunità; Shabbar, invece, al fine di fuggire con Ayub Saqib", il fidanzato. E ancora: "La scelta di uscire di casa insieme con la ragazza risponde alla necessità di accertarsi che Saman effettivamente percorresse lo stradello in cui lo zio e i cugini la stavano attendendo". Il padre Shabbar teneva il cellulare acceso: "Egli non lo sta guardando e il telefono non è acceso in modalità torcia, dunque non è utilizzato per guardare la strada. Unica spiegazione possibile è che si intenda lanciare un segnale luminoso ai tre che, nascosti tra le serre, attendono la ragazza, per avvertirli del suo arrivo. È importante questo preavviso – scrivono i giudici –. I tre devono essere pronti e non sorpresi dall’arrivo della ragazza". Premeditazione. Sulla sussistenza dell’aggravante, si scrive: "Si definisce un assetto di premeditazione condizionata: la decisione di sopprimere la ragazza è subordinata alla sua decisione di uscire dal nucleo familiare per vivere in piena autonomia la propria vita, non assecondando i reiterati inviti che anche negli ultimi momenti di vita i genitori ebbero a rivolgerle di non andare via da casa". A sostegno si portano le stesse dichiarazioni spontanee dei genitori: "La relazione tra Saman e Saqib era ben nota a tutto il clan – erano tutti arrabbiati – e certamente sin dall’inizio del 2021 quando il padre di Saman andò in Pakistan per parlare con la famiglia di Saqib". Tra gli argomenti, "il primo è di carattere generale e logico. Si dubita che un evento di enorme importanza, dirompente, tragico, e dalle conseguenze incancellabili possa trovare la originaria ideazione, il successivo accordo tra i concorrenti e infine l’organizzazione esecutiva, in un lasso temporale così minimale, al massimo un paio d’ore. La stessa messaggistica tra Saman e Ayub Saqib pochi minuti prima della morte appare tranquilla, quasi routinaria e non esprime il turbamento che dovrebbe ricorrere qualora pochi minuti prima vi fosse stata davvero una lite furiosa tra lei e i genitori".