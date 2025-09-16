Longarone, ecco la palestra 3.0

E’ stata rinnovata la palestra Longarone di Scandiano: ora la storica struttura, con i lavori terminati nell’estate, è pronta ad accogliere al meglio studenti e società. Si tratta di uno degli impianti sportivi più utilizzati del territorio scandianese.

Nel 2023 è stata rifatta la copertura dell’edificio principale con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 30 kWp e anche la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con tecnologia Led ad alta efficienza. Un investimento per un importo di circa 150mila euro, finanziato grazie al programma nazionale ‘Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica’. Contestualmente, per migliorare la fruibilità della struttura, è stata acquistata una nuova tribuna capace di ospitare fino a 50 spettatori.

Lo scorso marzo si è concluso l’intervento sulla copertura degli spogliatoi con la rimozione del vecchio tetto danneggiato e la posa di un nuovo manto in lamiera grecata e isolante termico. L’opera, del valore di 95mila euro finanziati con fondi comunali, ha permesso di ottenere un contributo aggiuntivo a fondo perduto di 72mila euro dal gestore dei servizi energetici.

Quest’estate, approfittando della pausa delle attività sportive e scolastiche, si è pure proceduto al risanamento degli intonaci ammalorati, al completo tinteggio dei locali spogliatoi e al rinnovo degli arredi interni per un investimento di ulteriori 45mila euro.

Esprime soddisfazione, per l’ultimazione dei lavori, il sindaco Matteo Nasciuti: "Questi interventi – sottolinea il primo cittadino di Scandiano – restituiscono alla nostra comunità una palestra più efficiente, sostenibile e accogliente".

Per il sindaco è "un impegno che guarda allo sport, ma anche alla scuola, perché la palestra Longarone è quotidianamente frequentata dagli studenti degli istituti comprensivi di Scandiano e rappresenta uno spazio importante per la crescita dei nostri ragazzi. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di inaugurarla oggi (ieri, ndr) con l’inizio del nuovo anno scolastico".

La palestra Longarone si presenta dunque al nuovo anno scolastico e sportivo con un volto profondamente rinnovato. Un investimento quindi per la scuola e lo sport in una struttura che adesso è anche ecosostenibile.

Matteo Barca