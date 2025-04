L’onorevole Malavasi risponde a Margini (Fdi): "Sulla sanità il Governo ha collezionato solo errori"

"I commenti del responsabile del circolo locale di Fdi sono imbarazzanti: parla, ma è andato via prima e dimostra di non saperne nulla". Non si fa attendere la replica dell’on. Ilenia Malavasi (foto) al commento espresso venerdì scorso dal responsabile del circolo di Fratelli d’Italia, Antonio Margini, in merito alla serata promossa dal Pd di Montecchio sul tema della sanità. Serata alla quale era presente la stessa deputata.

"Diversamente da quanto affermato dal signor Margini, la serata è stata partecipata - basta vedere le foto - ed è stata l’occasione per fare il punto della situazione sul sistema sanitario nazionale. Margini avrebbe potuto esprimere le sue considerazioni nel corso del dibattito: ma forse si è trovato nella posizione di dover attaccare la gestione locale della sanità, essendo però esponente di un partito di Governo che sta affossando il sistema sanitario".

"Al di là della propaganda – continua Malavasi – il ’suo’ Governo, dati alla mano, è quello che meno sta investendo nel sistema sanitario e, infatti, nel mio intervento ho sottolineato come siamo giunti al minimo storico in percentuale Pil, come il piano straordinario di assunzioni annunciato dal Ministro Schillaci non abbia mai visto la luce e come il decreto per abbattere le liste di attesa abbia fallito. Proprio in settimana, a Roma abbiamo presentato gli esiti dell’indagine conoscitiva sulle professioni sanitarie, da cui emergono tutti gli attuali problemi che attanagliano la sanità e i professionisti che vi lavorano e rispetto ai quali, in questi due anni e mezzo, il Governo non solo non ha fatto nulla, ma ha contribuito attivamente a peggiorare ogni singola situazione". Malavasi ribadisce di essere pronta a collaborare per risolvere i problemi della sanità. "Margini e i suoi, invece, oltre a intervenire per ’sentito dire’, cosa propongono? La risposta è sconsolante: nulla".