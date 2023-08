L’opera della Zagnoli e il Tricolore Nuovo look per il Mapei Stadium

Come annunciato, e non senza qualche polemica, il Mapei Stadium ha cambiato look prima dell’inizio dei campionati di calcio di serie A e serie B. E dalle scorse ore è possibile ammirare l’opera dell’artista reggiana Olimpia Zagnoli e la nuova gradinata tricolore all’ingresso dell’impianto sportivo. "Abbiamo investito oltre 18 milioni di euro, trasfomando questo stadio in uno dei più apprezzati della Serie A e con uno standard di qualità altissimo. Ne siamo orgogliosi", commentava Simona Giorgetta, amministratore unico di Mapei Stadium srl, la società che gestisce l’impianto, alla presentazione del restyling estetico. L’ulteriore investimento da 160mila euro comprendeva anche la piantumazione di 150 ciliegi nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia e un nuovo impianto luci che creerà giochi di colore personalizzabili da Reggiana e Sassuolo. "Pensiamo a una grande festa a settembre per l’inaugurazione, magari anche con le squadre e le tifoserie. L’obiettivo è quello di un tifo sempre più connotato dal fair-play rendendo lo stadio accogliente per tutti", chiosava Giorgetta.