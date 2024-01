L’opera di Mister Dada: "Cinquanta murales su case e negozi del mio Appennino"

di Lara Maria Ferrari

Un bellissimo cardo dei monti, dipinto su una parete del rifugio San Leonardo al Dolo (Civago) appare in mezzo alla neve, in lontananza, al viandante che si avvicina. Un simbolo dei murales che Mister Dada (Daniele Castagnetti, Reggio Emilia 1979) sta dipingendo in vari luoghi dell’Appennino reggiano, ridisegnando la mappa (o aggiungendone una nuova) di quello che confessa essere il suo posto preferito nel mondo, dove vorrebbe sempre tornare. ‘La MüntánArt’ è il titolo del nuovo progetto dello street artist, da sempre attivo sul territorio in cui è nato. In città sono famosi i suoi murales ‘Come se piovesse’, alto dieci metri che adorna la biblioteca di San Pellegrino, e ‘Ubuntu’, realizzato per le mura della scuola media Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 2018, in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela. L’artista torna a far parlare di sé con questa sfida destinata a trasformare l’Appennino in un gigantesco spazio espositivo a cielo aperto.

Daniele, che cos’è l’Appennino per lei?

"Il posto in cui vivo, in cui mi piace stare. Per dare un’idea, eravamo al corso pre-parto per la nascita di mio figlio, e a un certo punto ci viene chiesto di chiudere gli occhi e pensare a un luogo che amiamo. Ho sentito di tutto, da Cuba alle Maldive… Io ho nominato Vedriano (frazione di Canossa) nella sorpresa generale. Il borgo in cui vivo".

È da solo in questo progetto?

"Sì, si tratta di un’iniziativa tutta inventata da me. Era nata durante il lockdown 2020, un connubio fra arte e murales, ma la gente in quel momento non era disposta a investire denaro nell’arte. Un momento troppo complicato. Per me in un certo senso fu un bene, perché mi staccò temporaneamente dal mondo delle commissioni, con cui mi mantengo, per avvicinarmi a dei progetti interamente miei, dall’ideazione alla realizzazione. E allora mi son chiesto: perché non partire dalle vicinanze?"

E così è nata La MüntánArt.

"Esatto, l’idea è quella di dipingere l’Appennino dalla Pietra di Bismantova in su, fino al Dolo, chiedendo la disponibilità dei muri per crearvi dei murales. Così. Senza nessun preavviso. Un altro modo di valorizzare la cultura montanara".

Che cosa le hanno risposto gli abitanti?

"Ho diffuso un volantino dove riassumevo sinteticamente il mio intento e mi hanno telefonato in tantissimi… Almeno una settantina di telefonate. Ho a disposizione cinquanta pareti di edifici, case, esercizi, di cui venti già dipinti e trenta prossimi alla realizzazione".

Un lavoro a tempo pieno?

"Certo, le commesse da parte dei clienti le tengo tuttora, ma tutta l’estate del 2023 mi sono dedicato solo a questo progetto. Non potevo fare altrimenti".

Che stile ha adottato?

"Il chiaroscuro, il monocromo, che fosse in armonia con l’ambiente, stendendo uno, due colori di fondo. Scegliendo i beige, i grigi, nelle tonalità vintage, in modo da imprimere ai lavori un’identità artistica".

Progetto che assume anche una vocazione turistica, giusto?

"Lo vorrei, certo. Oltre al fatto che è una cosa che piace a me, contribuirebbe a farmi ricordare. Penso di essere un caso unico di street artist che dipinge 50 murales nello stesso territorio. Mi piacerebbe realizzare un libro alla fine di questa esperienza".

Che cosa ha in mente?

"Un volume, ma anche una cartina turistica da distribuire nelle varie sedi di aggregazione sociale, culturale! Per favorire questa tipologia di turismo artistico, che esiste, e attira un bel po’ di gente. In montagna abbiamo bisogno di turismo. Sono alla ricerca di sponsor".

È un appello?

"Be’, sì. Vorrei realizzare un progetto completo, libro e mappa, in aggiunta a un’esposizione di opere mie inedite e alla presentazione del progetto con fotografie e video che ritraggono questi murales. Una conclusione del progetto-presentazione. Volevo farlo a Castelnovo Monti. In una stalla, magari. Qualcosa che richiami le radici".