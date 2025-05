L’opera: don Camillo e Peppone in sella alla bici

In occasione del passaggio da Brescello del Giro d’Italia, nel paese di Peppone e don Camillo oggi è previsto un momento di festa tra flash mob degli studenti. E per l’occasione l’artista locale, Marco Cagnolati, attraverso il sindaco Carlo Fiumicino, donerà agli organizzatori un quadro che raffigura simbolicamente il passaggio della importante gara ciclistica, che torna a Brescello dopo 12 anni, attraversando via Moro, via King, via Allende, via Nizzoli, piazza Matteotti, via Panizzi e viale Soliani, per poi dirigersi verso Boretto per arrivare a Viadana. "Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita di questa iniziativa sportiva: istituzioni, associazioni, Protezione civile e aziende che hanno creduto in questo evento. Brescello è pronta ad accogliere il Giro e a colorarsi di rosa", dice il sindaco.