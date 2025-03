L’operetta ’Cin-Ci-La’, successo della Compagnia Corrado Abbati

Oggi alle 15.30 al teatro Ariosto di Reggio l’operetta ’Cin-Ci-La’, storico successo della Compagnia Corrado Abbati, titolo fuori abbonamento della stagione di musical 2024/2025 e qui riproposto in un nuovo allestimento per celebrare i 100 anni dell’operetta.

Cin-Ci-La di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, scritta nel 1925, mette in scena una divertente vicenda: a Macao, la giovanissima principessa Myosotis e il suo goffo sposo, il principe Ciclamino, non riescono a consumare il loro recente matrimonio. Questa loro inesperienza diventa un problema per tutta la città...

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia di Operette Corrado Abbati. Attiva da oltre 25 anni, ha realizzato una cinquantina di allestimenti. Dai titoli più noti e “popolari” come “La vedova allegra”, “Cin-ci-la”, “Il paese dei campanelli”, al recupero di operette meno famose. A oggi la Compagnia Corrado Abbati è leader nazionale nel teatro d’operetta. Corrado Abbati, oltre ad essere fondatore della compagnia, con il collega Stefano Maccarini, è interprete, regista e direttore artistico.