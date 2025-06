l’opinione di un residente

"Io abito e lavoro in centro da anni. Di fronte a questi episodi ciò che lascia perplessi è l’impossibilità delle forze dell’ordine di poter agire". Così un residente della zona di piazza Fontanesi commenta quanto accaduto venerdì sera: "Non è che non fanno nulla perché non ne hanno la volontà – continua –. Non trovando nessuno col cerino in mano e non potendo agire in modo più repressivo, capisco che gestire queste situazioni sia complicato".

"Il peggioramento del centro storico è evidente – prosegue –. In piazza Fontanesi, ultimo baluardo di serenità, succedono cose del genere ormai ogni weekend. Magari senza danni né feriti, ma non si può più nemmeno parlare di ’percezione’ di insicurezza. È la realtà. Non è il mio caso, ma non mi sorprenderei se la gente fosse ormai impaurita all’idea di venire in piazza Fontanesi o in centro in generale".