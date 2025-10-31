L’opposizione: "Castello parte del nostro piano"

"L’acquisto è sicuramente una cosa positiva in quanto garantirà tutela e fruibilità negli anni a venire di questo importante pezzo di Albinea. Il nostro plauso momentaneo va alla sindaca Ibattici e all’assessore Napoli per aver portato a termine l’operazione". Il gruppo di minoranza ‘Viviamo Albinea’ interviene dopo che il Comune ha annunciato l’acquisto del castello di Borzano. L’opposizione, guidata dal capogruppo Corrado Ferrari, sottolinea che l’acquisizione era "presente nel programma elettorale di Viviamo Albinea nero su bianco. Durante la discussione sul Dup 2024 nel nostro intervento abbiamo detto: "Vi ricordo anche l’argomento del castello di Borzano che rientra in questa strategia di acquisizione di asset fondamentali per lo sviluppo futuro di Albinea. Asset che devono rimanere nella piena disponibilità della Comunità". L’acquisizione pertanto è stata perorata sia da Uniti per Albinea che da Viviamo Albinea e quindi dal 100% del consiglio comunale: sarebbe stato più elegante citare anche questo dettaglio nei comunicati che stanno inondando il web". La minoranza, riferendosi alla nota della maggioranza, rimarca che gli appelli alla "collaborazione apparsi recentemente sui canali comunicativi sembrano più un tentativo di condividere gli oneri ex post dell’operazione, ma solo dopo che non ne sono stati condivisi gli onori. Viviamo Albinea collabora sempre per il bene del Paese su aspetti concreti e pragmatici, ma quando la collaborazione viene richiesta a cose fatte siamo un po’ più cauti. Vedremo come evolveranno le cose. Dalla stampa impariamo si tratta di un acquisto da 400mila euro in parte coperti da contributo regionale (in che percentuale?). Non abbiamo elementi per dire se sia un prezzo equo o esoso, non avendo una perizia sotto mano. Finiti gli aspetti finanziari ed economici, inizierà la partita del come sviluppare concretamente le potenzialità turistiche del luogo".

Matteo Barca