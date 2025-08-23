L’opposizione: "Come sempre manca strategia"

"Purtroppo non ci sorprende che il bando per la gestione del bar della continui ad andare deserto. Il contesto attuale della Reggia di Rivalta non invita certo all’investimento". Così il consigliere regionale FdI Alessandro Aragona, che aggiunge: "Ad una giusta riqualificazione che riporta in auge la bellezza del sito non si è accompagnato, ancora una volta, un piano strategico di valorizzazione che lo rendesse meta conosciuta e quindi frequentata". "Nella speranza che qualche assessore abbia trovato l’illuminazione nel ritiro spirituale del Bianello – chiosa – noi di FdI qualche idea l’abbiamo e la presenteremo presto in consiglio comunale".

Alle considerazioni di Aragona si aggiungono, appunto, quelle del capogruppo FdI in consiglio comunale Cristian Paglialonga: "Assistiamo all’ennesima dimostrazione di incapacità gestionale dell’amministrazione Massari". "La verità va detta con chiarezza – rincara –. La riqualificazione della Reggia di Rivalta non è merito del Comune, ma è stata resa possibile esclusivamente dai fondi Pnrr messi a disposizione dal governo e dal Ministero. L’amministrazione Massari si è limitata a tagliare il nastro, senza alcuna idea su come gestire e valorizzare ciò che è stato realizzato, e oggi la Reggia rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto".

"Già dopo poche settimane sono emersi tutti i limiti della gestione – aggiunge –. Fontane trasformate in piscine improvvisate, rifiuti abbandonati, piante in sofferenza, servizi igienici chiusi e una caffetteria mai attivata perché il bando è andato deserto". Un vicenda che secondo Paglialonga è frutto anche "dell’assenza di dialogo con il mondo imprenditoriale – chiosa –. Considerare l’impresa come un nemico da combattere anziché come un alleato per la crescita porta a un solo risultato: progetti che nascono bene grazie ai fondi statali, ma che vengono subito abbandonati".

"E gli eventi? La programmazione culturale e ricreativa che dovrebbe animare questo spazio meraviglioso? – chiedono Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco (Forza Italia) – Praticamente inesistente. Eppure, abbiamo visto che quando c’è volontà politica, le cose si possono fare e si organizzano bene". "Serve un progetto che veda la Reggia come parte di un sistema culturale territoriale, con promozione turistica coordinata, eventi che coinvolgano più siti della città. Non è utopia, è quello che fanno le amministrazioni competenti, ma serve la volontà. La Reggia di Rivalta non può rimanere “in ferie” mentre la politica è sempre “al lavoro” per i propri eventi. É una questione di rispetto verso i cittadini e di competenza nell’amministrare".